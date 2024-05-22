اكتشاف 85 بصمة بشرية عمرها نحو 100 ألف سنة في المغرب

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اكتشف فريق بحث دولي من جامعة بريتاني الفرنسية وبالشراكة مع جامعات مغربية وألمانية وإسبانية ما يبدو أنها أقدم آثار لأقدام بشرية للإنسان العاقل بشمال أفريقيا.

واكتشف الأثر الذي يعود لنحو 100 ألف عام في ساحل مدينة العرائش قبالة المحيط الأطلسي على بعد 90 كيلومترا جنوب طنجة.

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ويظهر البحث أن 5 أفراد بين أطفال ومراهقين وبالغين تركوا ما بين 80 إلى 85 بصمة لأقدامهم متجهة نحو البحر أثناء البحث عن الطعام.

واستغرقت الأبحاث على هذا الاكتشاف نحو عام ونصف، وتعد هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة "نيتشر" العلمية جزءا من مشروع علمي سابق مدته سنتين عن ديناميكية الساحل الصخري بمنطقة العرائش.