مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نقلا عن مجلة "نيتشر""
المغرب

اكتشاف 85 بصمة بشرية عمرها نحو 100 ألف سنة في المغرب

يظهر البحث أن 5 أفراد تركوا ما بين 80 إلى 85 بصمة لأقدامهم متجهة نحو البحر

دبي - وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اكتشف فريق بحث دولي من جامعة بريتاني الفرنسية وبالشراكة مع جامعات مغربية وألمانية وإسبانية ما يبدو أنها أقدم آثار لأقدام بشرية للإنسان العاقل بشمال أفريقيا.

واكتشف الأثر الذي يعود لنحو 100 ألف عام في ساحل مدينة العرائش قبالة المحيط الأطلسي على بعد 90 كيلومترا جنوب طنجة.

مادة اعلانية

ويظهر البحث أن 5 أفراد بين أطفال ومراهقين وبالغين تركوا ما بين 80 إلى 85 بصمة لأقدامهم متجهة نحو البحر أثناء البحث عن الطعام.

واستغرقت الأبحاث على هذا الاكتشاف نحو عام ونصف، وتعد هذه الدراسة التي تم نشرها في مجلة "نيتشر" العلمية جزءا من مشروع علمي سابق مدته سنتين عن ديناميكية الساحل الصخري بمنطقة العرائش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط