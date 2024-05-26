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20 منظمة تناشد لتحرير المغاربة المحتجزين في ميانمار

الرباط - عادل الزبيري
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في أول إعلان من شبكة لجمعيات غير حكومية، لدعمها ملف عائلات الشباب المغاربة العالقين في ميانمار بين أيدي عصابات الاتجار الدولي بالبشر، طالبت 20 منظمة غير حكومية، من السلطات المغربية، التدخل العاجل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين في ميانمار.

وفي بيان، ناشد تكتل للجمعيات غير الحكومية، المسؤولين المغاربة للتواصل مع عائلات المخطوفين في ميانمار من أجل إطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على أبنائهم.

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من جهة ثانية، أعلن التنسيق الحقوقي المغربي غير الحكومي، ملاحظته غياب نتائج ملموسة في التحركات الجارية في ملف مغاربة ميانمار، داعيا في نفس الوقت إلى مساعدة العائلات للتخفيف من القلق والخوف على المصير المجهول وسط العائلات المغربية.

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