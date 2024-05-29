تحركات أممية جديدة في ليبيا.. هل تنجح في إيجاد تسوية؟

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بدأت نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، تحرّكات جديدة، في محاولة لدفع العملية السياسية المتوقفة وإيجاد طريق يقود إلى الانتخابات ويفضي إلى توحيد البلاد، وذلك رغم صعوبة المهمة في ظل الخلافات العميقة بين أطراف السلطة.

وبينما لم تعلن الأمم المتحدة عن أي قرار بشأن تعيين بديل عن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي حتى الآن، تواصل خوري عقد اجتماعات مع المسؤولين الليبيين للاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن الطريقة المثلى للمضي نحو صناديق الاقتراع، وسط تساؤلات بشأن ما يمكن أن تقدمه خلال المرحلة المقبلة وما يمكن أن يواجهه مسارها من تعقيدات.

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والاثنين، التقت خوري مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وبحثت معه أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى الانتخابات بدعم منسق من جانب المجتمع الدولي، كما اجتمعت بقادة ومنسقي عدد من الأحزاب السياسية ومع عدد من السفراء.

كما التقت خوري قبل أسبوع كلا من رؤساء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وناقشت معهم سبل الوصول إلى تنظيم انتخابات وفق قوانين توافقية وعادلة قابلة للتنفيذ.

4 نقاط

وحتّى تنجح خوري في مهامها ولا تكرّر أخطاء المبعوثين الأمميين السابقين، يرى المحلل السياسي فرج فركاش، أن هناك 4 نقاط يجب التركيز عليها بقوّة في عملها وعدم إهمالها، وأولها وحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تفتح المجال أمام التقارب السياسي وربما دمج الحكومتي، الأمر الذي سيقطع الطريق على المتشبثين بالكراسي الذين يسعون إلى إنشاء حكومة انتقالية اخرى موازية تطيل امد الازمة.

كما أضاف فركاش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن خوري مطالبة كذلك بالتركيز على المسار الدستوري والبناء على ما توصلت إليه لجنة صياغة الدستور، لتكون قاعدة تفضي لإجراء انتخابات برلمانية على الأقل في الوقت الحالي إن استحال إجراء الانتخابات الرئاسية، إلى جانب العمل على تحقيق توافق دولي بين الدول الفاعلة في مجلس الأمن وخاصة القطبين الغربي والروسي والدفع نحو تحقيق توافق إقليمي خاصة بين مصر وتركيا وتوحيد رؤيتهم حول كيفية الخروج من الازمة.

وخلّص فركاش أن جهود خوري، يجب أن ترافقها عصا دولية مصاحبة بدلا من استمرار المجاملات والغزل للقادة السياسيين العسكريين، الذين أصبحوا في حالة من القناعة أن لديهم مناعة من أي عقوبات دولية قد تطالهم جراء عرقلة أي حلول خاصة في ظل الصراعات والتناقضات الدولية والإقليمية الحالية.

وكانت خوري قد تعهدّت لليبيين بالعمل على "تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات"، وكذلك الالتزام "بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية".

30 سنة خبرة

يذكر أن الأمم المتحدّة، عيّنت خوري نائبة لرئيس البعثة الأممية في ليبيا، قبل شهر ونصف من استقالة باتيلي، الذي ترك منصبه، بعد فشله في جمع القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق ورزنامة واضحة للانتخابات.

وتتمتع خوري بخبرة تتجاوز 30 عاما في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفق البعثة الأممية، كما تتوفر على تجربة تفوق 15 عاما من العمل مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وليبيا والسودان وسوريا واليمن، حيث شغلت مؤخرا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.