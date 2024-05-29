مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
IMG-20240520-WA0144

من حي شعبي فقير.. طالبة مغربية تتفوق في الجامعة الأميركية بالقاهرة

الرباط - عادل الزبيري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

نجحت طالبة مغربية في الحصول على شهادة البكالوريس، من قلب الجامعة الأميركية في العاصمة المصرية، وإكرام قصة شابة تفوقت على ظروف اجتماعية وأسرية صعبة، فحولت الحلم من المستحيل إلى الممكن.

أول تعليق رسمي على صورة القبلة المزعومة.. وزيرة مغربية ترد المغرب أول تعليق رسمي على صورة القبلة المزعومة.. وزيرة مغربية ترد

وقال الصديق السملالي رئيس الجمعية المغربية للتنمية المحلية من حي سيدي موسى الشعبي والفقير، في مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط لـ"العربية.نت"، إن الطالبة المغربية الشابة إكرام ريكابي، نجحت في أطروحة الإجازة، بعد أن استفادت من منحة مجانية للدراسة في الجامعة الأميركية.

وتترقب إكرام المرحلة الدراسية العليا في مسارها في الولايات المتحدة الأميركية، في جامعة بنسلفانيا، بعد أن وافقوا على قبول الطالبة المغربية لدراسة الماجستير في الإعلاميات والروبوتيك.

تلميذة تبحث عن الدعم الدراسي

فمن حي شعبي متواضع بقرب المحيط الأطلسي في مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط، جاءت طفلة مغربية اسمها إكرام، وعمرها 12 عاما، للحصول على دعم تعليمي عبر نظام للحصص المجانية.

وفي اليوم الموالي، حضرت إكرام مع كل قسمها للاستفادة من حصص الدعم الدراسية المجانية، كانت قيادية في سن مبكرة جدا، وسرعان ما أظهرت تفوقا في مادة الرياضيات، وطالبت دائما بمزيد من التمارين في الرياضيات، فكلما حصلت على كتاب للتمارين في الرياضيات، سارعت إلى استكمال تمارينه، مع عبارة "هل من مزيد!!!".

وبحسب الجمعية المغربية للتنمية المحلية، الطفلة إكرام كشفت عن "نهم كبير للعلم وللمعرفة"، وتدريجيا أخذت مكانها في الجمعية، فتحولت من مستفيدة إلى مؤطرة وعمرها 12 سنة فقط.

أحضرت أول تلسكوب إلى الحي الشعبي

وبحسب الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للتنمية المحلية، حضرت الشابة المغربية أول ورشة للفلك ولا تزال تلميذة، فلأول مرة دخل التلسكوب إلى حي شعبي في مدينة سلا.

كما تفوقت إكرام في سن مبكرة على مصاعب أسرية، ففي سن مبكرة، حددت إكرام، ابنة الحي الشعبي الفقير، والأسرة المغربية المعوزة، أحلامها وبدأت هندسة تنفيذها بسرعة.

من 2
(2 صور)

أول مشاركة في برنامج "السباق إلى الفضاء" الأميركي

كذلك شاركت إكرام لأول مرة، باسم حي سيدي موسى الشعبي الفقير، في race to space، وهو برنامج بتمويل من الولايات المتحدة الأميركية، ومن بعدها شارك تلاميذ آخرون من نفس الحي.

فتحولت إكرام إلى أيقونة نموذجية، يحاول تلاميذ حي سيدي موسى الشعبي أن يمشوا على خطاها، لأنها كلما كسرت حاجزا تبعها أقرانها، في مدينة سلا المغربية.

وهكذا حصلت إكرام على موافقات لمنح دراسية جامعية عليا من 4 جامعات في الولايات المتحدة الأميركية؛ لكنها تفكر حالياً، بحسب الجمعية المغربية للتنمية المحلية في المغرب، في الحصول على قرض مالي، لاستكمال مصاريف الدراسة الجامعية في أميركا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط