المغرب يوقف 4 دواعش حضروا لعمليات خطرة.. مفاجأة بالمضبوطات

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تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، اليوم الخميس، من توقيف 4 أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام.

مخطوطات متطرفة

في التفاصيل، ذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا وطنجة وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة إلى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم داعش وكذلك مخطوطات ذات طابع متطرف، ومنشورات ومعلومات عن كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.

كما أوضح أن النتائج الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتطرف للتنظيم الإرهابي، وأعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، وكانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة في البلاد، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف.

المغرب تفكك خلية إرهابية جديدة على صلة بداعش

وأظهر البحث أن المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ "داعش" ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم وتبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها بالمملكة.

ارتباطات محتملة

إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية.

وأيضا لرصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

يشار إلى أن المغرب ينفّذ بين الحين والآخر حملات للقبض على خلايا للتنظيم الإرهابي.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المملكة اكتشاف وتفكيك شبكة وصفها بأنها إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام لتنظيم داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء حينها أن الشبكة تتكون من أربعة أفراد وكانت تنشط في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وانزكان وتنسق مع قياديين في داعش لتسهيل انضمام عناصر متطرفة جديدة للتنظيم.