خطفت صديقها وابتزته.. القبض على فتاة شغلت ليبيا

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بعد أن شغلت قصتها البلاد، أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، القبض على فتاة مطلوبة في واقعة خطف صديقها وابتزازه بمبالغ مالية كبيرة.

علاقة حب ونصب!

في التفاصيل، كشفت مديرية أمن طرابلس أن الفتاة تعرفت على المجني عليه قبل ستة أشهر من الواقعة وجمعتها به علاقة عاطفية، وعندما طلب المجني عليه اللقاء بها كونه من خارج العاصمة، قامت الفتاة بالاستعانة بشخص آخر لإعداد كمين للإيقاع بالمجني عليه وابتزازه.

وتم الاتفاق على أن تلتقي الفتاة بالمجني عليه وتنقله معها إلى استراحة في منطقة الكريمية.

وبعد وصولهم إلى الاستراحة بنصف ساعة، دخل شريك الفتاة في الجريمة برفقة شخصين آخرين مموهين بثياب عسكرية وأسلحة نارية، مدعين أنهم يتبعون جهة أمنية متسائلين عن سبب وجودهما، وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

ثم قاموا بالاعتداء بالضرب على المجني عليه وسرقة هواتفه ومبلغ مالي كان في حوزته قيمته 5000 دينار.

وكذلك قاموا بتصويره عارياً من ملابسه، والاعتداء على شريكتهم بالضرب لكي لا يشك فيها المجني عليه.

فدية لإخلاء سبيل الشاب

وفي اليوم التالي، طلب التشكيل العصابي فدية من المجني عليه وطلبوا منه التواصل مع أهله لأجل الافتداء بالمال مقابل حريته.

فقام إخوة المجني بإرسال مبلغ 150 ألف دينار عن طريق مكتب حوالة، وأخبر شقيق المجني عليه صاحب المكتب أن الحوالة هي فدية لأجل إخلاء سبيل شقيقه.

وعند حضور التشكيل العصابي لاستلام المبلغ، خشوا من انكشاف أمرهم ففروا هاربين.

البحث مستمر

إلى ذلك، أكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، كما تم إحالتها للنيابة العامة.

فيما لا يزال البحث مستمراً لضبط بقية أفراد التشكيل العصابي.