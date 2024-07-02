مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزير الداخلية الموريتاني
وزير الداخلية الموريتاني

موريتانيا.. وفاة متظاهرين وإصابة أمنيين خلال احتجاجات ضد نتائج الانتخابات

قوات الشرطة اضطرت للتصدي بالقوة لأعمال نهب وتخريب عنيفة استهدفت المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العمومية وقوى الأمن في مدينة كيهيدي

العربية. نت – منية غانمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، الثلاثاء، وفاة 3 متظاهرين وإصابة اثنين من الأمنيين، خلال احتجاجات عنيفة رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية، شهدتها مدينة كيهيدي جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن اثنين من المتظاهرين توفيا قيد الاحتجاز، فيما توفي المتظاهر الثالث في المستشفى، كما أصيب اثنان من رجال الأمن بإصابات خطيرة، أحدهما في العناية المركزة.

وأضافت أن قوات الشرطة اضطرت للتصدي بالقوة لأعمال نهب وتخريب عنيفة استهدفت المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العمومية وقوى الأمن في مدينة كيهيدي، كما احتجزت بعض المجموعات التي كانت تمارس الشغب في حالة تلبس، في أماكن الحجز المتوفرة، الأمر الذي أدّى إلى وفاة 3 متظاهرين وإصابة رجلي أمن.

وخلال الساعات الماضية، شهدت عدّة مدن موريتانيا، احتجاجات وأعمال شغب، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، التي منحت الفوز للرئيس الحالي محمد الشيخ ولد الغزواني، بولاية ثانية منذ الدور الأول.

واندلعت هذه الاحتجاجات، استجابة لدعوات أطلقها المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة بيرم لد اعبيدي الذي حلّ في المركز الثاني، لأنصاره من أجل النزول إلى الشوارع والتظاهر ضد نتائج الانتخابات، التي قال إنها شهدت عملية تزوير كبيرة وإنها لا تمثل خيار الشعب.

النيابة العامة: إغلاق 3 شركات إثر قضية الحجاج الأردنيين العرب والعالم موسم الحج النيابة العامة: إغلاق 3 شركات إثر قضية الحجاج الأردنيين

ولتفادي تمدد الاحتجاجات ومنع دعوات التعبئة، قطعت السلطات الموريتانية، خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أسباب الانقطاع ولا عن المدة الزمنية التي سيستمر فيها ذلك.

وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد حذّر في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، من أي تحرّكات أو أعمال للإخلال بالأمن والسكينة العامة في كافة مناطق البلاد، مشدّدا على أنّ أجهزة الأمن جاهزة للتعامل مع أيّ تجاوزات، مشيرا إلى أن الأوضاع طبيعية وعادية، وتحت السيطرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حليف بوتين الأوروبي في أوكرانيا.. وكييف تجند السجناء حليف بوتين الأوروبي في أوكرانيا.. وكييف تجند السجناء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط