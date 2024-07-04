الرجل الثاني في نظام بن علي.. وزير سابق يترشح لرئاسة تونس

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أعلن المنذر الزنايدي، أحد أهم وزراء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية، المقرّر إجراؤها في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الزنايدي في بيان على صفحته بموقع فيسبوك، إنه قرّر الترشح بعد إعلان موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، داعيا جميع التونسيين للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات لتقرير مصيرهم وتحقيق التغيير، متعهدا ببرامج ومشاريع واعدة.

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من الصف الأول

والزنايدي (74 سنة)، يعتبر من وزراء الصف الأول في نظام الراحل بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، حيث توّلى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسبا لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم.

وفي وقت سابق، تعهد الزنايدي الذي يقيم في فرنسا، بعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في تأزيم الأوضاع وعزوف التونسيين عن السياسة، كما وعد ببرنامج يقوم على "الواقعية والتجديد والسيادة"، مشيرا إلى معرفته الواسعة بالإدارة وحاجتها إلى إصلاحات كبيرة، وقدرته على تحسين أوضاع التونسيين.

ثاني شخصية سياسية من نظام بن علي

والزنايدي هو ثاني شخصية سياسية من نظام الراحل بن علي، يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى جانب رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي رشحّها حزبها للرئاسيات، رغم وجودها منذ أشهر في السجن.

وينص الدستور على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى ويبلغ 40 عاماً على الأقل، ويكون متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية. كما ينص على أن يزكي المترشح عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق لما يضبطه القانون الانتخابي.