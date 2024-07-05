مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مواقع التواصل آيستوك
مواقع التواصل (آيستوك)

قراءة فنجان وشعوذة على مواقع التواصل .. جزائريون غاضبون

العربية.نت - أصيل منصور
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

خرجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عن المواضيع المألوفة لتدخل مجال قراءة الكف والفنجان والتعويذات، ما أثار انتقاداً كبيراً من طرف متابعين دعوا إلى وقفها.

الجزائر.. برك وأحواض سقي تبتلع هواة السباحة خلال الصيف الجزائر الجزائر.. برك وأحواض سقي تبتلع هواة السباحة خلال الصيف

قراءة كف أو فنجان

فبعدما تنوعت المواضيع على مواقع التواصل، بين تلك العامة وحتى المتخصصة، ظهرت مجموعات وصفحات مختصة في قراءة الفنجان والكف، حيث يتم نشر صور لكف اليد، والتي يطلع عليها إما أدمن الصفحة الذي يدعي أنه (مختص) في قراءة الكف والاطلاع على حالة الشخص وعلى مستقبله، وإما يتدخل متابعون آخرون لقراءة أكف غيرهم.

كما لاقت تلك المجموعات تفاعلا كبيرا من طرف جزائريين، لا يتوانون عن نشر صور لأكف أيديهم أو لفناجينهم، وينتظرون ويتفاعلون مع أي شخص يحاول قراءتها.

ويطالب البعض بالدخول في محادثات خاصة مع طالبي قراءة الكف. في حين يجيب آخرون مباشرة على الصورة، غير أن الإجابات في التعليقات تأتي كثيرة منها متناقضة فيما بينها.

أمام هذا، خرج كثيرون عن صمتهم منتقدين تلك الأفعال.

من جهته صرح الدكتور في علم النفس سليم بن عبد الرحمن لـ"العربية.نت"، موضحاً أن للأمر شقين يمكن التحدث فيهما، الأول هو أصحاب تلك الصفحات والذين لا يكونون بالضرورة مؤمنين بما يفعلون أو أنهم مشعوذون، ولكن قد يكونون باحثين عن التفاعل ومنه الاستفادة من أرباح تلك المواقع فقط.

وعن الشق الثاني قال إنه يتعلق بالمتابعين، حيث هناك فئات كثيرة يمكن أن تهتم بمثل هذا النوع من الصفحات، منهم من يؤمن فعلاً بها، ربما لغياب الوعي والتنشئة الفكرية والاجتماعية السليمة، وفئة أخرى تدفعها الأمراض النفسية الناتجة عن تجارب الحياة إلى التعلق بأي أمل، وخاصة منهم من يعانون من الوحدة في حياتهم الخاصة.

تحذيرات

يذكر أن الأخصائي كان حذّر كثيراً من خطر هذه الصفحات.

وأوضح أنها قد تهدف إلى طلب أموال مقابل قراءة الكف، أو اصطياد المرضى نفسيا لاستغلالهم على المدى الطويل إما ماديا أو جسديا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط