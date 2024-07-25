موجة حر شديدة بالمغرب.. وفاة 20 شخصاً بنفس الليلة

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توفي حوالي عشرين شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بالمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال المغربية في ظروف مازالت غامضة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع خبر وفاة هذا العدد من الأشخاص، مرجحين أن تكون موجة الحرارة المرتفعة وراء هذه الوفيات.

إلى ذلك، شكل خبر الوفاة في ليلة واحدة داخل نفس المستشفى صدمة هزت الرأي العام المحلي ومواقع التواصل، وسط مطالبات بالكشف عن حقيقة الوضع.

أعراض الخطورة التي تستدعي التدخل الطبي المستعجل، تشمل الإعياء، ودوار، وعطش شديد، وألم بالرأس، وتشنجات عضلية مؤلمة (خاصةً في الساقين أو الذراعين أو البطن) والإحساس بالغثيان، وقيء، وإسهال، وكذلك ملاحظة أعراض جفاف جلدي واحمرار، مصحوبا باحترار أو هذيان أو فقدان للوعي، وتعرض الجسم والفم لجفاف مرفقا بنقص الوزن الدكتور الطيب حمضي

إلى ذلك، صرح الدكتور الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي لموقع "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "موجة الحرارة العالية تؤدي في غياب الاحتياطات إلى مضاعفات صحية خطيرة بسبب جفاف الجسم أو الضربة الحرارية أو هما معا"، مؤكدا أن ذلك "يمكن أن تصيب الجميع ولا سيما المسنين والأطفال".

وشرح حمضي أعراض الخطورة والتي تستدعي وقتها التدخل الطبي المستعجل، مثل الإعياء، ودوار، وعطش شديد، وألم بالرأس، وتشنجات عضلية مؤلمة (خاصةً في الساقين أو الذراعين أو البطن) والإحساس بالغثيان، وقيء، وإسهال، وكذلك ملاحظة أعراض جفاف جلدي واحمرار، مصحوبا باحترار أو هذيان أو فقدان للوعي، وتعرض الجسم والفم لجفاف مرفقا بنقص الوزن.

وتابع حمضي بأن هناك بعص الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لمواجهة موجة الحرارة ومشاكلها الصحية، مستبقين ظهور أعراض الخطورة من ضربة حرارة او جفاف الجسم، مشددا على ضرورة شرب الماء قبل الإحساس بالعطش، وتناول العصائر والشوربة للحصول على الأملاح المعدنية.

كما نصح بالاستحمام بمياه الدوش عدة مرات باليوم إن أمكن دون تجفيف الجسم بالفوط بعد الحمام، أو كبديل عملي استعمال الماء لتبليل الجسم وخصوصا الوجه والأطراف برذاذ بارد مع تعريض الأطراف المبللة للهواء من المروحة الكهربائية أو اليدوية، "خاصة بالنسبة للمسنين الذين تنقص لديهم قوة الإحساس بالحرارة والعطش، وتعجز أجسامهم عن تصريف الحرارة عن طريق التعرق مثل الشباب".

وزاد الباحث في النظم الصحية في حديثه مع "العربية.نت" و"الحدث.نت" على ضرورة تناول وجبات خفيفة على مدار اليوم، والتركيز على الخضراوات والفواكه لمد الجسم بحاجياته من الماء والأملاح دون إنهاكه، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على برودة المنزل أثناء النهار.

ونصح الدكتور بتجنب الخروج أثناء الأوقات الأشد حرارة في اليوم، من 11 صباحا إلى 9 مساء، و عند الضرورة ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة فاتحة اللون مع قبعة كبيرة، مع تجنب النشاط البدني المجهد والبقاء في الظل ما أمكن، مؤكدا على عدم ترك الأطفال والأشخاص المسنين أو المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السيارات لوحدهم.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب قد حذرت من موجة حارة تصل إلى 46 درجة مئوية بعدد من مناطق المملكة أيام الأحد وحتى يوم أمس الأربعاء.