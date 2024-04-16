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الشيخ الجزائري

شيخ جزائري يفجر زوبعة.. "ولاية بأكملها مصابة بالمس"

الجزائر- أصيل منصور
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أثار شيخ جزائري موجة من الجدل في البلاد بعدما زعم أن جميع سكان إحدى ولايات الجزائر مصابون بالمس.

ففيما انتشر مقطع فيديو لطابور من مئات السيارات مركونة أمام قاعة حفلات، زعم "الراقي" الذي يدعى ناصر أنه أشرف على رقية 1020 شخصا في يوم واحد.

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كما قال في أحد المقاطع المصورة التي نشرها على حساباته: "خنشلة (ولاية في الشرق الجزائري) ملغمة، فالجميع فيها مسحور، مثل باقي الولايات".

وأضاف الرجل وهو يصور من مكان الرقية، حسب زعمه، حيث سمعت أصوات صراخ نساء: "لقد بح صوتي... ولا تزال هناك مائتا أخت للرقية.. حسبي الله في السحرة ومن يقصدونهم".

مهزلة

في حين انتقد آلاف الجزائريين على مواقع التواصل، هذا التصرف، ووصفوه بـ "التجاري المحض".

بدوره، اعتبر الشيخ أبو تقي الله هذا التصرف "مهزلة"، قائلا: "بالنسبة لي لا يمكنني أن أرقي أكثر من أربع حالات في اليوم الواحد، وعندما أفعل أكون مرهقاً مساء".

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