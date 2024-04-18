وقع بشباك صيادين.. قرش بطول 6 أمتار يثير فضول الجزائريين

دقيقتان للقراءة

وثق صيادون بميناء شرشال غرب الجزائر العاصمة عملية اصطيادهم لسمكة قرش ضخمة، وقد أثارت الحادثة فضول الجزائريين حول نوعه النادر، فيما قالت تقارير إعلامية إنه يتعلق الأمر بـ"القرش المتشمس".

وقد أظهر فيديو بثه صيادون من ميناء شرشال (90 كم غرب الجزائر العاصمة) وحظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، استعانتهم برافعة عالية لانتشال سمكة القرش المصطادة التي يتجاوز طولها 6 أمتار.

تفاعل واسع مع الحادثة

وبمجرد انتشال القرش من البحر، سارعت مجموعة من الصيادين إلى تقطيع الشباك التي التفت حول جسمه، وتوسطتهم مجموعة من ساكنة المنطقة الذين قدموا إلى الميناء من أجل توثيق هذه الحادثة عبر التقاط صور وفيديوهات لهذا القرش النادر.

إلى ذلك استفسر معلقون حول مصيره، مثيرين موجة من التعليقات والتساؤلات، كما تفاعلت عديد الصفحات على الفضاء الأزرق "فيسبوك"، معيدة نشر خبر اصطياد هذا القرش بعناوين مليئة بالفضول والحيرة.

من بينها ما نقلته صفحة "شرشال نيوز" في تدوينة على فيسبوك "من ميناء شرشال صبيحة هذا الثلاثاء 16 أبريل، اصطياد سمكة قرش عملاقة"، فيما بثت صفحة "تيبازة" على فيسبوك فيديو سمكة القرش العملاقة بعد نزع الشباك عن جسمها وهي ملقاة على أرضية الميناء.

القرش المتشمس

بحسب معلومات متوفرة فإن "القرش المتشمس" يعتبر ثاني أكبر أنواع القرش ويتراوح لون هذه السمكة من الرمادي البني الفاتح إلى الأسود تقريبا، كما يمكن أن يصل طوله إلى 10 أمتار ووزنه حتى 4 أطنان، ويعيش في عمق المياه التي تصل إلى 1000 متر.

ورغم ضخامته فإنه لا يشكل خطرا على الإنسان، إذ يتغذى على العوالق الحيوانية، ولا ينجرف "القرش المتشمس" إلى الشواطئ إلّا في حالات استثنائية كالمرض أو التلوث.