"آسف مرة أخرى".. بلايلي يعتذر مجدداً من أول حكم امرأة بالجزائر

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عاد لاعب فريق مولودية الجزائر يوسف بلايلي ليقدم اعتذاره مرة أخرى، لكن ليس للجمهور وإنما عن اعتدائه على السيدة حكم اللقاء التي أدارت مبارة ربع نهائي كأس الجمهورية.

وكان اللاعب المدلل لعميد الأندية الجزائرية، قد احتج كثيرا على قرارات الحكم غادة محاط التي تعتبر أول حكم أساسي امرأة تدير مباراة رسمية، بعدما تقررت الاستعانة بالحكام النساء منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024 في البطولة الجزائرية لكرة القدم.

ولم يكتف صاحب الأجر الأغلى في البطولة هذا الموسم بالاحتجاج، ولكنه مد يده نحو الحكم ليحاول منعها من منحه بطاقة صفراء.

ونشر بلايلي على صفحته الرسمية على "إنستغرام"، منشورا كتب فيه:"سيدتي الحكم غادة محاط، أتأسف لتصرفي خلال آخر مباراة. أعلم أن الضغط تغلب علي، وأنني تصرفت بشكل سيئ تجاهك، ولهذا أنا نادم على تصرفي".

واعترف بلايلي بنزاهة الحكم، حيث قال: "أعلم أنك فعلت ما بوسعك لإدارة اللقاء بشكل عادل، وأؤكد لك أن تصرفي لم يكن موجها لك شخصيا، أعلم أن لديك دورا مهما تلعبينه، وأحترم خدمتك للرياضة".

وتعهد بلايلي في نهاية المنشور بمحاولة تسيير الضغط على المستوى الشخصي خلال اللقاءات القادمة بشكل أفضل.

وقد علق كثيرون على الاعتذار الذي قدمه بلايلي، حيث اعتبره البعض خطوة محمودة يشكر عليها، إذ كتب أحدهم: "الاعتذار خصلة يشكر يوسف عليها، وهي نادرة في هذا الوقت"، فيما أشار آخرون إلى أن أخطاء اللاعب تكررت خلال البطولة:" .. لولا أنه يخشى من عقوبة كبيرة لما كان اعتذر. هذا سلوك اللاعب منذ سنوات، وليس بالأمر الجديد".

وكان اللاعب قد سبق له أن قام بتصرف غير أخلاقي تجاه الجمهور في نهاية اللقاء الذي جمع فريق مولودية الجزائر بنظيره وفاق سطيف، حيث سلطت عليها الاتحادية عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، وقد قدم بلايلي اعتذاره عبر منشور له".

وتشهد البطولة الجزائرية لكرة القدم هذا الموسم جوا تنافسيا، فرغم أن مولودية الجزائر يتصدر الترتيب بفارق كبير عن أقرب الملاحقين، إلا أن شعبية الفريق جعلت المباريات التي يخوضها تلقى متابعة كبيرة من أنصاره وأنصار الفرق الخصمة". هذا فضلا عن منافسة كأس الجمهورية التي ستشهد مباريات قوية في دورها نصف النهائي.