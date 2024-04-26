أغنام رومانية تثير الجدل في الجزائر.. ما قصتها؟

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مع اقتراب عيد الأضحى قررت الجزائر استيراد أغنام من رومانيا موجهة للذبح.

حيث أعلنت المؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء، قبل أيام، عن استيراد الأغنام الحية الموجهة للذبح القادمة من رومانيا "في إطار مواصلة سياسة ضبط السوق الوطنية وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، موضحة أن"الأغنام المستوردة لن توجه للبيع بمناسبة عيد الأضحى".

فيما استقبل الجزائريون الخبر بترقب كبير، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم المحلية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 3 آلاف دينار، في حين حدد سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم المستوردة بين 1200 و1300 دينار.

بين مرحب ومنتقد

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار الذي أثار جدلاً واسعاً، بين مؤيد ومنتقد.

حيث عبر كثيرون عن فرحتهم بالإجراء الذي سيمكن الطبقة المتوسطة من اقتناء اللحوم الحمراء بأسعار معقولة.

وعلق أحدهم قائلاً إن "الطريقة الوحيدة لأكل اللحم حالياً هي الاستيراد فالأسعار الحالية فوق استطاعة المواطن".

غير أن آخرين شككوا بجودة اللحوم المستوردة، مشددين على أنه "يجب التأكد من مذاقها أولاً. فاللحوم الحزائرية معروف أنها من بين الأحسن في العالم، أما المستوردة فلا نعلم شيئاً عن تغذيتها".

في حين نشر آخرون تعليقات ساخرة، رغم جدية الإجراء وآثاره الاقتصادية، حيث قال أحدهم: "أمس أكلنا اللحوم السودانية والبرازيلية ثم السردين التونسي واليوم الأغنام الرومانية.. نحن حقيقة في عصر العولمة"، فيما علق آخر: "ليس من اللائق ذبح خرفان رومانية مهما يكن هم ضيوفنا".

"تغطية العجز"

من جهته أوضح رئيس الفيدرالية الوطني لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن "القرار المتخذ هدفه تغطية العجز"، مضيفاً: "إن حدث ذلك فلن يؤثر على الموال، وإن تم استيراد كميات كبيرة فذلك شأن آخر".

كما أردف: "حالياً الموال الجزائري لا تشغله كثيراً الأغنام الرومانية. فهو منشغل بالجفاف منذ 6 سنوات، حيث يعاني الأمرين لتوفير العلف لماشيته، وأحياناً بأسعار خيالية"، مبيناً أن "الموال يحاول الحفاظ على ماشيته فقط، وإن تمكن من ذلك، فلا يهمه الاستيراد فالطلب موجود دائماً".

فيما ختم قائلاً عن المضاربين، إن "تلك الفئة لن تخسر في أي حال. هم يضمنون هامش الربح وفقط".