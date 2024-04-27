دليل نام وسط البحر.. رواية "حراق" جزائري مضحكة مبكية

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رغم الوفيات التي تسجل بشكل شبه يومي بين المهاجرين غير القانونيين، أو ما يعرف بـ"الحراقة"، إلا أن الشباب الجزائري لا يزال يخوض مغامرة الإبحار عبر قوارب للوصول إلى الحلم الأوروبي.

فقد روى مهاجر غير قانوني "حراق" جزائري، قصة غريبة لمحاولته رفقة شباب آخرين قطع المتوسط للوصول إلى الضفة الأخرى، بعد أن نام الدليل الذي كان يفترض أن يقودهم وسط البحر لأنه كان مخدرا. فيما بادر الباقون بتوجيه القارب.

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"غرابة وطرافة"

ففي ميكروفون الناشط الجزائري حسام الوهراني، قص بعض الشباب مغامراتهم في محاولة عبور البحر، غير أن الغريب أن هذه المغامرة لم تنته بانقلاب القارب، مثلما نسمع عادة، ولا القبض عليهم من طرف البحرية الإسبانية، لكن حدث ما يجمع بين الغرابة والطرافة. إذ استسلم الدليل الذي رافقهم للوم.

وقص الشاب كيف أنه وباقي المجموعة حاولوا أن يقودوا بأنفسهم القارب بعدما يئسوا من الدليل، وحاولوا العودة من أين أتوا حيث تم القبض عليهم من طرف مصالح الأمن قبل أن يبلغوا الشاطئ.

"مغامرة لا تحمد عقباها"

فيما اختلفت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، تحت شعار "شر البلية ما يضحك".

حيث تأسف البعض على وضع الشباب الذين يلقون بأنفسهم في البحر، قائلين "من المبكي أن نرى شباب يصل بهم العجز حد الانتحار بهذه الطريقة، من خلال ركوب الأمواج في مغامرة لا تحمد عقباها".

بينما قال آخر:".. الوضع الاجتماعي والاقتصادي ليس سيئا لهذه الدرجة، أرى أن ما يفعله هؤلاء الشباب نزوة عابرة ليس إلا".

غير أن صفحات كثيرة تداولت المقطع بطريقة ساخرة، وعلق البعض على حالة الدليل الذي نام وسط البحر، بكل برودة أعصاب تاركا مصير الشباب مجهولا بين الموت والحياة".

وتشهد عمليات "الحرقة"، خلال فصلي الربيع والصيف اقبالا كبيرا نظرا لاستقرار حالة الطقس، بما يسهل سير القوارب، ومع ذلك فإن العشرات يختفون شهريا أو تطفو جثتهم بعدما تغرق قواربهم، والأكثر حظا أولئك الذين يقبض عليهم من طرف البحرية الجزائرية قبل المغادرة، أو الاسبانية عند الوصول.