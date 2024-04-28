وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الاعترافات بدولة فلسطين

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أجرى وزير الخارجية، السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، بالرياض محادثات ثنائية مع نظيره الجزائري أحمد بن عطاف، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه وبهذه المناسبة "تناول الوزيران بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين"، كما جاء في البيان.

وشكل اللقاء "فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي"، يضيف بيان الوزارة.

وترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن منح الفلسطينيين حقوقهم يضمن السلام والأمن للجميع.

وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى أن أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأضاف أن حل الدولتين هو الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع الحالي بعد بضع سنوات.