أول لقاء مع بيتكوفيتش.. هل سيفتح باب منتخب الجزائر أمام بلايلي؟

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تساؤلات عديدة تحوم في الفترة الأخيرة، حول إمكانية عودة اللاعب يوسف بلايلي إلى صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم في نسخة المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش خلال التدريبات المقبلة لـ"الخضر" في يونيو/حزيران، بعد غيابه عن معسكر مارس/آذار الماضي.

وعودة بلايلي من عدمها باتت تصنع جدلاً متصاعداً بين أنصار المنتخب الجزائري في الساعات القليلة الأخيرة وتملأ أعمدة الصحافة الرياضية المحلية بكثير من القراءات المتباينة.

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وهذا إثر أول لقاء مباشر بين المدرب البوسني واللاعب، عند الزيارة الأخيرة التي أداها المدير الفني لمنتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش إلى فريق مولودية الجزائر لمعاينة عناصر الفريق عن قرب، حيث ينشط نجم "محاربي الصحراء" ويؤدي موسما كرويا ممتازا يقود من خلاله فريقه للتتويج بثنائية البطولة المحلية وكأس الجمهورية.

كما التقى بعناصر فريق مولودية الجزائر، يقوم المدرب بيتكوفيتش بزيارات مستمرة لمختلف الأندية الجزائرية للتعرف عن قرب على إمكانياتها ولقاء لاعبيها وتشجعيهم على تطوير مستواهم الكروي حتى يتم وضعهم تحت "رادار" المنتخب مستقبلا.

عودة محفوفة بالشكوك

وحظيت صورة المدرب البوسني وهو يحضر إلى تدريبات النادي العاصمي واقفا قبالة اللاعب بلايلي لمصافحته بتداول واسع على منصات السوشيال ميديا، ما اعتبرها العديد من عشاق نجم نادي "بريست" الفرنسي سابقاً، مؤشرا إيجابيا عن إمكانية طلب خدماته مجددا لصالح "الخضر"، خاصة في ظل الأرقام الممتازة التي بات يحصدها في الدوري المحلي.

في موازاة ذلك اعتبرت بعض التقارير الإعلامية أن هذه الزيارة سمحت بـ"ربط العلاقة بين المدرب واللاعب صاحب الـ32 عاما" وهو ما يقدم مؤشرات قوية على إمكانية تواجد اسم بلايلي في القائمة الجديدة خلال المعسكر التحضيري المقبل.

وبحسب لغة الأرقام فإن اللاعب رقم 10 شارك في 21 مباراة خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وسجل 13 هدفا وأهدى 14 تمريرة حاسمة، وهي حسابات تؤهله وفق نقاد رياضيين ليتربع على عرش نجوم الدوري الجزائري ويخطف الأضواء من الجميع عن جدارة واستحقاق.

لكن في الجهة الأخرى، يستبعد الكثير من المتابعين لشؤون الكرة المستديرة في الجزائر عودة وشيكة لبلايلي إلى صفوف منتخب بلاده، بالنظر إلى أسباب متعلقة بالجانب الانضباطي خاصة تصرفاته المثيرة للجدل مع الحكام والتي عوقب بسببها في كثير من المرات.

علاوة على عامل المنافسة، بالنظر إلى العودة القوية لمنافسه في منصب الجناح الأيسر لاعب الغرافة القطري، ياسين براهيمي الذي يبدو أنه بدأ يحوز على ثقة المدرب بيتكوفيتش خلال ظهوره مع "الخضر" في المباراتين الوديتين السابقتين أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا برسم الدورة الدولية الودية التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الماضي.

أرقام إيجابية

وللإشارة، فإن مشاركة بلايلي مع "محاربي الصحراء" كانت إيجابية في مجملها وفق العديد من التقارير، إذ ساهم في التتويج بكأس إفريقيا الثانية للجزائر عام 2019، كما لعب 49 مباراة بقميص بلاده مسجلا 9 أهداف ومقدما 25 تمريرة حاسمة.

إلى ذلك واستعدادا لمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن المجموعة السابعة، يحضر المنتخب الجزائري للدخول في معسكر بداية شهر يونيو حزيران المقبل.