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من سماء مدينة بجاية الجزائرية

تأثير العاصفة الشمسية يصل لبلد عربي.. والسماء تتحول للزهري

دبي - العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور مذهلة تخطف الأنظار في عدد من دول أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا وسويسرا والنرويج وهولندا وأجزاء من الولايات المتحدة أيضاً، إثر عاصفة شمسية أو جيومغناطيسية ضربت الأرض، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما أعلنته الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

إلا أن تأثير هذه العاصفة والانفجار الشديد الذي حدث بالشمس وصل إلى بلد عربي حيث أظهرت صور ظهور الشفق القطبي في الجزائر، حيث تداولت عدة حسابات على منصة "إكس" صورا من ولاية بجاية تحديداً.

وأوضحت صور نشرتها حسابات مهتمة بالمناخ ورصد أحوال الطقس، سماء مدينة بجاية ويغطيها اللون الزهري.

وأمس الجمعة، ضربت أقوى عاصفة شمسية منذ أكثر من عقدين الأرض، ما أدى إلى ظهور أضواء مذهلة في السماء شملت أوروبا وأميركا، وهددت بتعطيل محتمل للأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء مع استمرارها حتى نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن النشاط الشمسي قوي للغاية لدرجة أن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تراقب الطقس الفضائي، أصدرت تحذيرًا غير عادي للعاصفة يوم الخميس للمرة الأولى منذ 19 عاما، ثم تم ترقيتها إلى تحذير أكبر يوم أمس الجمعة.

وبدأت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي NOAA برصد انفجارات على سطح الشمس يوم الأربعاء، اتجهت خمسة منها على الأقل في اتجاه الأرض، ووصل أولها إلى الغلاف الجوي للكوكب يوم الجمعة.

وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في تشرين الأول/أكتوبر 2003 وأطلق عليه اسم "عواصف الهالوين" الشمسية، حسب الوكالة.

وسجّلت في ذاك العام انقطاعات للتيار الكهربائي في السويد، بينما تضررت محوّلات كهربائية في جنوب إفريقيا، بحسب ما أكدت الوكالة الأميركية.

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