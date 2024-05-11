مخاوف من مشروع "مترو" بالجزائر.. هل يهدد تاريخ وهران؟

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رغم أهميته الاجتماعية والاقتصادية لا يحقق مشروع "مترو" مدينة وهران الجزائرية الإجماع بين سكان المنطقة، وهذا للمخاوف التي رفعها باحثون حول تهديده لتاريخ الولاية بتقاطع مساره مع الأنفاق الأرضية الأثرية التي تقع تحت معلم قصر الباي.

فبعد إنجاز خط "ترامواي" الذي يربط بين بلديتي وهران والسانية في الضاحية الغربية من الولاية، تشرف السلطات على إنجاز خط "مترو" ينتظر أن يمتد على طول أكثر من 19 كيلومترا و20 محطة تمتد من الحاسي إلى القطب الجامعي بئر الجير، مع تفرع بطول 2 كيلومتر يمتد من محطة الولاية إلى غاية وسط المدينة خميستي - مسرح الهواء الطلق.

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غير أن جزءا من المجتمع المدني، اعتبر أن مسار "المترو"، يهدد تاريخ الولاية بأكملها كونه يتقاطع، حسب التصميم الحالي، مع الأنفاق الأثرية المتواجدة تحت قصر الباي.

مخاطر عدة

في هذا السياق دافع الباحث وأول من استكشف هذه الأنفاق، ماسينيسا أورابح، خلال إحياء شهر الثرات أمس الجمعة بالمتحف الوطني أحمد زبانة، والذي جاء تحت شعار "التراث الثقافي وإدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية".

حيث أكد أورابح أن"المشروع يحمل مخاطر على المعلم الأثري وخاصة شبكة الأنفاق الأرضية المتواجدة تحته، وفي المدينة العتيقة، فهي منذ التواجد الإسباني تربط كل النظام الدفاعي وأبراج المراقبة".

وعلى منصات التواصل الاجتماعي انطلق الجدل حول مدافع عن أهمية المشروع الذي يمثل مرفقا هاما للسكان قادر على التخفيف من أزمة النقل من جهة وفك الازدحام من جهة أخرى، حيث قال أحدهم: "عشرات بل مئات المعالم الأثرية تتعرض إلى الهدم والإهمال.. يجب طلب تعديل المسار لا تأجيل المشروع أو إلغاؤه، فالناس تعاني"، وفي الجهة المقابلة اعتبر البعض أن أي مساس بتاريخ الولاية هو جريمة في حق الوطن، بل في حق الإنسانية".

غير أن السلطات المعنية تعتزم، حسب تأكيدات مسؤوليها إنجاز "مترو"، متعايش مع الآثار، حيث يمكن إنجاز متحف موازٍ في الأنفاق، على غرار ما تم إنجازه في محطة ساحة الشهداء، المتواجدة في خط "مترو" الجزائر العاصمة.