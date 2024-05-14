حادثة تذهل الجزائريين.. العثور على شخص محتجز في قبو جاره 28 سنة

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في حادثة غريبة بالجزائر، عثر على شخص بعد مرور 28 عاما على اختفائه في ظروف غامضة داخل قبو مخصص للحيوانات تحت ملك جاره، أين تم احتجازه وإخفاؤه عن عائلته.

وفي التفاصيل، اختفى شاب يدعى عمر في ظروف مجهولة مع نهاية تسعينيات القرن الماضي وهو على عتبة الـ20 عاما، ولم يتم العثور عليه بعد رحلة بحث طويلة، فقدت على إثرها أسرته الأمل في العثور عليه، وشاعت أخبار أنه قتل بفعل الظروف الأمنية التي كانت تشهدها الجزائر، وتم اعتباره متوفى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، عادت القصة للواجهة لتكون حديث الشارع ببلدية القديد التابعة لولاية الجلفة غرب الجزائر، بعد ظهور منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من شخص مقرب من مختطفه، يؤكد أن الشاب المختفي على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنه يعيش ببلديته ولم يخرج إلى بلدية أو ولاية أخرى ويعيش قريبا من منزل أسرته، وأنه لا يخرج إلى الشارع، مضيفا أن من أخفاه هو شخص على عتبة 60 عاما، ويعمل موظفا ويعيش بمفرده في بيته.

بعد تداول هذه الأخبار، بدأ أقاربه رحلة البحث عنه، حيث اقتحموا بيت المختطف، ليجدوا الضحية محتجزا داخل قبو مخصص لعلف الحيوانات، حيث قاموا باستخراجه، بينما تدخلت قوات الأمن لاعتقال الجاني واستكمال التحقيق في هذه القضية.

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استخراج الضحية من قبو تحت الأرض يشبه المغارة لا تتجاوز مساحته 40 مترا مربعا مع باب صغير، وسط تساؤلات بشأن سلامته العقلية بعد حبسه كل هذه السنوات.