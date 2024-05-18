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الجزائر

من تقليد "اللاز" إلى تقطيع الشباك.. ما قصة فريق جزائري مع الاحتفالات المجنونة؟

المدافع جمال بلعمري صنع الاستثناء باحتفال يعتبر الأول من نوعه في البطولة الجزائرية وهو تقطيع جزء من شبكة المرمى بعد نهاية المباراة

الجزائر - أصيل منصور
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توج فريق مولودية الجزائر، بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه، فيما صنع لاعبوه الاستثناء باحتفالات أثارت الجدل خاصة وسط متابعي كرة القدم.

وجاء تتويج أصحاب اللونين الأخضر والأحمر، بعد فوزه على غريمه في داربي العاصمة اتحاد الجزائر بهدف دون رد، وقبل أربع جولات من نهاية الموسم بفارق 14 نقطة عن أقرب الملاحقين شباب بلوزداد.

غير احتفلات لاعبي المولودية هي التي صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كان مدلل الفريق يوسف بلايلي قد ذرف الدموع فرحا، وإن كان اللاعب أيوب عبد اللاوي قد حمل قميص اللاعب السابق للفريق عامر بن علي، في مشاهد عادية، فإن المدافع جمال بلعمري قد فضل صنع الاستثناء باحتفال يعتبر الأول من نوعه في البطولة الجزائرية، وهو تقطيع جزء من شبكة المرمى بعد نهاية المباراة.

@anis3sal #" قطّع الشبكة باش يديها معاه😱😱 " .. #شاهد جمال #بلعمري ♬ CHAMPIONNÉ - Djalil Palermo & Adel Catania & Foufa Torino

ورغم أن هذه الطريقة في التعبير عن الاحتفال سبقه إليها لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه عند فوزه بالالقاب، إلا أن احتفال بلعمري لم يمر دون صنع موجة من الاعجاب عند أنصار الفريق ومن الاستهزاء عند بعض خصومه.

فالبعض رأى أن أخذ ذكرى من المباراة التي كانت فاصلة في الفوز باللقب ليس بالغريب: "من يعرف كرة القدم يعلم جيدا هذا الشغف وربما القيام بأشياء مجنونة"، لكن آخرين تساءلوا:" لما صعد إلى أعلى لتقطيع الشبكة وكان بإمكانه أن يأخذ جزءا من الأسفل"، وذهب آخرون إلى التعليق: "لا بأس توجد أموال "سوناطراك" (الشركة البترولية الممولة للفريق) لدفع ثمن الشبكة".

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غير أن احتفال بلعمري ليس الأغرب بين احتفالات لاعبي النادي هذا الموسم 2023-2024، إذ سبق لمجموعة من الفريق الاحتفال بحركة ابتكرها الممثل نبيل عسلي في مسلسله "اللاز"، وهي حركة الأصابع على الرأس، كما استحدث لاعبو المولودية احتفال حمل الكراسي وتحية الجمهور، وهو ما أحدث في كل مرة الجدل على شبكات التواصل.

ويذكر أن عميد الفرق الجزائرية مولودية الجزائر، قد وضع إمكانيات مادية وبشرية هائلة للفوز بلقب البطولة، وهذا من خلال استقدام المدرب الفرنسي باتريس بوميل، وكذا يوسف بلايلي بمبلغ وصف بـ"المبالغ فيه، وكذا تسخير الإدارة لكل الوسائل المتاحة.

وينتظر أن يلعب فريق مولودية الجزائر نهائي كأس الجمهورية ضد نظيره شباب بلوزداد لتحقيق حلم الثنائية هذا الموسم.

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