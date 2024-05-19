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بيت خاطف الشاب الجزائري (العربية.نت)
بيت خاطف الشاب الجزائري (العربية.نت)

أول صورة لبيت خاطف الشاب الجزائري.. غمرته كتابات الجيران

الجزائر- أصيل منصور
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"الحرية ولو بعد 27 عاما وأنت يا كانصو تبقى في سجن الشعودة إلى الأبد".. عبارات كتبت على حائط بيت في بلدة القديد بولاية الجلفة الجزائرية، لو مر بها شخص قبل أيام لما فكّ شفرتها، ولما عثر لها على معنى يذكر.

أما بعدما هزت قصة الشاب الجزائري المختطف بن عمران عمر أو ما عرف محلياً بقضية "عميرة" العالم بأسره، فباتت تلك الكلمات تحمل ألف دلالة.

فقد كتبها جيران الشاب على بيت الرجل الخمسيني المعروف بكانصو والمتهم بخطف وإخفاء جاره لمدة 27 سنة، في زريبته، التي لا تبعد أكثر من 200 متر عن بيت الضحية.

إذ بعد أن عجز أهل الجلفة عن تصديق تلك المأساة، لم يجد بعض الشباب إلا استخلاص العبر منها، وتأكيد المثل الشعبي القائل "دوام الحال من المحال"، أي أنه مهما طال الزمن، ستظهر الحقيقة لا محالة وتتغير الأحوال، ومهما غلب الباطل فسيكشف عاجلا أم آجلا، أو كما كتبوا على دار المتهم "الحرية ولو بعد 27 سنة".

يشار إلى أن تلك القضية التي تفجرت مطلع الأسبوع الحالي كانت هزت الشارع الجزائري برمته، ووصل صداها إلى العالم أجمع.

بيت الجار المتهم بخطف الشاب الجزائري بن عمران عمر
بيت الجار المتهم بخطف الشاب الجزائري بن عمران عمر

"أغرب ما فيها"

ولعل أغرب ما فيها أن المسافة التي فصلت بين بيتي المتهم والضحية، لم تكن أكثر من 200 متر، لتصبح قصة "كانصو" وضحيته واحدة من أغرب القصص التي لم يكن ليصدقها أحد لولا شهادات الجيران وتحقيقات الأمن.

كما أن الأشد غرابة أن نهاية الملقب بـ "كانصو"، أتت على يدي أخته. فبعد خلاف عائلي بسيط نشرت على موقع التواصل الاجتماعي منشورا أكدت فيه أن بن عمران لا يزال على قيد الحياة، ليستنفر أهله بحثا عنه، بعد أن أبلغوا الشرطة.

ورغم تراجعها عن أقوالها بعد ذلك بساعات، فإن الشك كان انتشر بين سكان المنطقة الذين طلبوا التحقيق.

بن عمران عمر.. الضحية الذي حجز في بيت جاره 27 سنة
بن عمران عمر.. الضحية الذي حجز في بيت جاره 27 سنة

ليتين لاحقا أن الشاب لا يزال فعلا على قيد الحياة، محتجزاً في إسطبل منذ أن كان بعمر الـ 16 عاماً، أي منذ 27 سنة.

ولعل ما زاد في بشاعة الجرم، أن التحقيقات أفضت إلى توقيف 6 أشخاص كانوا على علم بالقصة، ولم يتدخلوا لإنقاذ بن عمران أو يكشفوا الأمر.

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