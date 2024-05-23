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صورة الضحية (صحيفة النهر الجزائرية)
صورة الضحية (من صحيفة النهار الجزائرية)

طعن شقيقته في رقبتها أمام طفلتها.. ببث مباشر على إنستغرام

دبي- العربية.نت
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في جريمة لا تصدقها عين، صدمت مدينة الأغواط في الجزائر، أقدم شاب على طعن شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام.

فقد غرز الشاب السكين في رقبة شقيقته المتزوجة، عصر أمس الأربعاء، بينما كانت في بث مباشر على حسابها بإنستغرام.

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ووقعت الجريمة في حي "800 سكني" بمدينة الأغواط، وسط البلاد، وذلك عند حدود 4:45 عصراً بالتوقيت المحلي، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ابنتها صورتها

فيما بقي السكين مغروساً في رقبة الضحية التي سقطت أرضاً خلال البث المباشر.

في حين كانت ابنتها برفقتها لحظة وقوع الجريمة، وراحت تصور أمها مضرجة بدمائها على الأرض وهي في حالة هستيريا.

وقد تم نقل الضحية البالغة من العمر نحو 40 عاماً إلى المستشفى في حالة خطيرة، حسب ما أفادت صحيفة النهار.

إلا أن الجريمة أثارت استياء عارماً من قبل أغلب الجزائريين على مواقع التواصل. فيما شكك البعض بصحة القصة، معتبرين أن المشهد ربما يكون مجرد "تمثيل" من أجل جذب المشاهدات.

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