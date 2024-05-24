تجاوزت الخطر.. جديد جزائرية طعنها شقيقها ببث مباشر

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لا تزال مدينة الأغواط في الجزائر تحت هول الصدمة بعد أن أقدم شاب على طعن شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام.

وكشفت إدارة المستشفى التي نقلت إليه الضحية عن حالتها.

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في العناية المركزة

حيث أعلنت أن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى استقبلت، مساء الأربعاء، امرأة تعرضت لطعنة خطيرة على مستوى الرقبة بواسطة سلاح أبيض.

وعلى الفور قام الكادر الطبي بالإسعافات الأولية اللازمة ونقلها على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، وفق ما أفادت صحيفة "النهار" أمس الخميس.

فيما استغرقت العملية عدة ساعات لإنقاذ الضحية التي تجاوزت مرحلة الخطر الشديد، وهي الآن تحت الرعاية الطبية الجراحية بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

غرز السكين برقبتها

يذكر أن الشاب كان غرز السكين في رقبة شقيقته المتزوجة، بينما كانت في بث مباشر على حسابها بإنستغرام.

وبقي السكين مغروساً في رقبة الضحية التي سقطت أرضاً خلال البث المباشر.

في حين كانت ابنتها برفقتها لحظة وقوع الجريمة، وراحت تصور أمها مضرجة بدمائها على الأرض وهي في حالة هستيريا.

وقد تم نقل الضحية البالغة نحو 40 عاماً إلى المستشفى في حالة خطيرة.