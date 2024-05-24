اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صورة الضحية (من صحيفة النهار الجزائرية)

تجاوزت الخطر.. جديد جزائرية طعنها شقيقها ببث مباشر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

لا تزال مدينة الأغواط في الجزائر تحت هول الصدمة بعد أن أقدم شاب على طعن شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام.

وكشفت إدارة المستشفى التي نقلت إليه الضحية عن حالتها.

ذبحه وأحرق جثته ثم دفنه.. جريمة بشعة تهز الشارع الجزائري المغرب العربي ذبحه وأحرق جثته ثم دفنه.. جريمة بشعة تهز الشارع الجزائري
مادة اعلانية

في العناية المركزة

حيث أعلنت أن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى استقبلت، مساء الأربعاء، امرأة تعرضت لطعنة خطيرة على مستوى الرقبة بواسطة سلاح أبيض.

وعلى الفور قام الكادر الطبي بالإسعافات الأولية اللازمة ونقلها على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، وفق ما أفادت صحيفة "النهار" أمس الخميس.

فيما استغرقت العملية عدة ساعات لإنقاذ الضحية التي تجاوزت مرحلة الخطر الشديد، وهي الآن تحت الرعاية الطبية الجراحية بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

غرز السكين برقبتها

يذكر أن الشاب كان غرز السكين في رقبة شقيقته المتزوجة، بينما كانت في بث مباشر على حسابها بإنستغرام.

وبقي السكين مغروساً في رقبة الضحية التي سقطت أرضاً خلال البث المباشر.

في حين كانت ابنتها برفقتها لحظة وقوع الجريمة، وراحت تصور أمها مضرجة بدمائها على الأرض وهي في حالة هستيريا.

وقد تم نقل الضحية البالغة نحو 40 عاماً إلى المستشفى في حالة خطيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط