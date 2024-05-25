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(تعبيرية من آيستوك)

طعن الجزائرية ببث مباشر أعاد للأذهان حوادث سابقة.. ضرب وقتل

الجزائر - أصيل منصور
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أعادت واقعة طعن شاب شقيقته خلال بث مباشر على إنستغرام قبل أيام، حوادث مشابهة إلى أذهان الجزائريين.

ففي يناير الماضي، قام رجل وأفراد من عائلته بضرب ابنته وهي تيكتوكر، أثناء بث مباشر. غير أنها لم تستسلم وحاولت الدفاع عن نفسها.

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

مضايقات في الشارع

فيما أكدت الشابة أنها "لا يهمها آراء الأشخاص فيها"، وستواصل النشر على وسائل التواصل، وهو ما فعلته.

صورة من الفيديو المتداول لضرب الشابة
صورة من الفيديو المتداول لضرب الشابة

إلا أنها تعرضت بعد أسابيع من تلك الحادثة لمضايقات في الشارع حيث تسكن، حيث ذكرها أحدهم بواقعة والدها، فما كان منها إلا أن انتفضت وشتمته.

وفي حادثة أخرى، قتل رجل زوجته البالغة 26 عاماً بولاية أم البواقي بعدما ادعى أنه ضبطها وهي ترقص خلال بث مباشر على "تيك توك".

سكين في رقبتها

يذكر أن مدينة الأغواط كانت شهدت يوم الأربعاء واقعة مروعة، حيث غرز شاب سكيناً في رقبة شقيقته المتزوجة، بينما كانت في بث مباشر على إنستغرام.

وبقي السكين مغروساً في رقبة الضحية التي سقطت أرضاً خلال البث المباشر.

في حين كانت ابنتها برفقتها لحظة وقوع الجريمة، وراحت تصور أمها مضرجة بدمائها على الأرض وهي في حالة هستيريا.

وقد تم نقل الضحية البالغة نحو 40 عاماً إلى المستشفى في حالة خطيرة. إلا أنها تجاوزت مرحلة الخطر الشديد بعد خضوعها لعملية جراحية، وهي الآن بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

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