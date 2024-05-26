قصة مؤثر جزائري مزق جواز سفره ورماه بالمرحاض في إسبانيا

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غادر مؤثر جزائري شهير، ومعروف بتسمية "زكي كاتالونيا" الجزائر نحو إسبانيا حيث أراد الاستقرار بصفة غير قانونية. ولدى تفطن شرطة الحدود له مزق جواز سفره.

المؤثر الذي يملك على حسابه على تيك توك، أزيد من 700 ألف مشترك، حصل على تأشيرة نحو كوبا، مع توقف في إسبانيا حيث تفطنت له السلطات الإسبانية، فقام، حسب الفيديو الذي سجله بتمزيق جواز سفره الجزائري ورميه في المرحاض حتى لا يتم التعرف على هويته، وعند استجوابه قال إنه مهدد بالقتل في بلده.

الحادثة أثارت ضجة قي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن المؤثر الذي عرف بفيديوهات توعوية مؤخرا، حاد عن محتواه، حيث قال أحدهم: "يصنعون ما لا يقولون. هذا المؤثر جاب أحياء العاصمة في رمضان وهو يشارك أئمة في الدعوة، ثم يغادر بشكل غير قانوني ويمزق جواز السفر، وقد يقتدي به جميع من حسبوه صاحب محتوى محترم". وذكر آخر: "تصرفه غبي. خدعة جواز السفر كانت تستعمل قديما، الآن تفطنت جميع البلدان لها".

في المقابل، تعاطف آخرون مع المؤثر إذ قال أحدهم: "أرجو أن يطلق سراحه، فنقله إلى الوطن سيجعله مدمرا نفسيا، فضلا عن حرمانه من دخول أوروبا لخمس سنوات".

وقد عرف المؤثر في وقت سابق بفيديوهات عن المخدرات، واعترف بنفسه أنه كان مدمنا لفترة طويلة، لكنه قبل أشهر أعلن توبته، وشارك في حلقات ودروس توعوية رفقة كل من الشيخين الهادي فليسي والطاهر ضروي، اللذين نظما مواعظ بعد صلاة التراويح، واستشهدا بزكي كاتالونيا كمثال عن التوبة.

يذكر أن الكثير من الجزائريين وشباب المغرب العربي عموما، يتنقلون إلى أوروبا بصفة قانونية حاملين التأشيرة، لكنهم يمكثون هناك رغم انتهاء مدة صلاحية التأشيرة، بعضهم يضبط على مستوى المطار، حيث تتفطن مصالح الأمن عبر استجوابه، وكذا تفتيش أغراضه، وقد يفشل في الرد، فيوضع في التحقيق.

ويفعل البعض هذه الحيل حتى يتفادى الهجرة غير الشرعية "الحرقة" عبر القارب في البحر.