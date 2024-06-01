بعد قميص "الخضر" وقبعة "العميد".. تفاعل واسع مع حنين بنزيمة للجزائر

4 دقائق للقراءة

صنع نجم الكرة الفرنسية كريم بنزيمة ذو الأصول الجزائرية، الحدث في الساعات الأخيرة، عندما ظهر بقبعة نادي مولودية الجزائر (بطل الدوري المحلي) في صورة عرفت تداولاً واسعاً وتعليقات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت الصحافية الفرانكو جزائرية، سامية بن يونس، مساء أمس الجمعة، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعها بنجم اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيمة (37 عاما) وهما يرتديان جنبا إلى جنب قبعة "ألتراس" نادي مولودية الجزائر الملقب بـ"العميد"، وهو أعرق الأندية الكروية في البلاد ويعود تأسيسه لعام 1921.

On est trop stylé bel Gucci o Sombrero @Benzema 💚❤️🇩🇿🤫🎬 pic.twitter.com/qHuIx60AP2 — SAM FOOTX ⚽️ (@samfootx) May 31, 2024

قصة ارتباطه بالجزائر

كثيرا ما عبر كريم بنزيمة الذي ولد في الـ19 من شهر يناير عام 1987 في مدينة ليون الفرنسية، عن ارتباطه ببلده الأصلي الجزائر رغم أنه لم يترب بين أحضانها، فيما أن والده ينحدر من محافظة بجاية ووالدته من تيارت غرب الجزائر.

ولكن كثيرا هي المواقف والصور التي قدمها النجم الفرنسي للرأي العام ليؤكد مدى ارتباطه الوثيق بعادات وتقاليد أرض أجداده.

ولا ينسى الجزائريون صورة نجم المنتخب الفرنسي في صفحته على "إنستغرام" مرتديا قميص المنتخب الجزائري المطرز بالنجمة الثانية بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا سنة 2019.

وقد تفاعل الجمهور الجزائري حينئذ بقوة مع الصورة، مشيدا ببنزيمة الذي لم ينس بلد أجداده رغم النجومية التي وصل إليها مع منتخب "الديكة" والنادي الملكي الإسباني ريال مدريد، كما أنه ساند بقوة رفقاء رياض محرز خلال كأس إفريقيا التي توجوا بها سنة 2019 بمصر.

في حين ذهب البعض معلقا على تلك الصور، إلى حد تأكيدهم ندم بنزيمة على تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا على تمثيل الجزائر، خاصة أن اللاعب كان يمر بفترة متوترة مع المنتخب الفرنسي بدأت عام 2016، لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع لعب بنزيمة أو أي لاعب آخر لصالح أي منتخب آخر بما أنه شارك مع اتحاد في مباراة دولية (بشكل كلي أو جزئي) في مباراة رسمية، إذ لا يمكنه أن ينضم إلى تشكيلة منتخب آخر، إلا في حالات استثنائية محدودة.

تقاسم الفرحة مع "نادي الشعب"

إلى ذلك، عرفت صورة الهداف السابق لريال مدريد الإسباني بقبعة نادي مولودية الجزائر حضورا قويا في حسابات العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بالجزائر، خاصة من طرف أنصار الفريق الجزائري الذين اعتبروا ارتداء بنزيمة لقبعة تحمل ألوانهم الحمراء والخضراء وشعار ناديهم بمثابة احتفال من طرف بنزيمة بتتويجهم بلقب الدوري المحلي.

كما أنه اعتراف بشهرة وسمعة النادي العاصمي الذي بات ما فعله أنصاره الشغوفون بألوان الفريق فوق المدرجات، حينما توجوا بالبطولة المحلية للموسم الكروي الحالي قد وصلت صوره إلى نجوم الكرة في العالم.

فيما اعتبر آخرون أن هذه الصورة ستساهم بالتعريف بفريقهم على المستوى الدولي، إذ تحولت قبعة نادي الشعب كما يوصف إلى "ماركة" مسجلة باسم نادي المولودية.

عشية زيارة الجزائر

ويتجه كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية العالمية 2022 للقيام بزيارة إلى الجزائر موطن أجداده، ويبدأها من قرية ببلدية أيت جليل بمحافظة بجاية مسقط رأس والده، وهو الذي لم يزر المنطقة إلا مرة واحدة عندما كان صغيرا، وبذلك تكتسي هذه الزيارة أهمية كبيرة للاعب ولأبناء القرية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية محلية خلال الأيام الأخيرة، عن مضمون الزيارة التي سيقوم بها النجم الفرنسي في يونيو للجزائر.

وبحسب الإذاعة الجزائرية، فإن نجم اتحاد جدة السعودي "سيزور قرية آيت جليل غربي مدينة بجاية مسقط رأس والده، كما سيزور مدينة تيارت التي ينحدر منها والدا أمه، قبل زيارته لوهران".

كما سيحضر لقاء الجزائر ضد غينيا برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة، مساء السادس من يونيو الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة كريم بنزيمة للجزائر تأتي شهرا قبل الزيارة المرتقبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سيزور هو الآخر محافظة بجاية التي تنحدر منها والدته فائزة لعماري وكيلة أعماله.

وكلتا الزيارتين تندرجان في خانة تقرب النجمين الفرنسيين من بلد جذورهما العائلية الجزائر وربط علاقات إنسانية ورياضية مع الشعب الجزائري.

وسبق للنجم الفرنسي زين الدين زيدان ذي الأصول الجزائرية هو بدوره أن قام بزيارة تاريخية للجزائر عام 2006 رفقة والديه، مسجلا العديد من الأعمال الخيرية في عدة مناطق من البلاد.