صراع أجيال الممثلين الجزائريين يتجدّد.. نوميديا ونوال تقسمان الساحة الفنية

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فجَّرت تصريحات ممثلة جزائرية صراعا بين جيلين من الفنانين، حيث انتقدت صاحبة دور نفيسة في فيلم ريح الجنوب سنة 1975، نوال زعتر، المُؤثرة والمغنية التي دخلت مجال التمثيل حديثا نوميديا لزول، وهو ما قَسَمَ السَّاحة الفنية بين الطّرفين.

انطلق الجدل بتصريح الممثلة فيزية تقرتي، الذي أشادت فيه بدور نوميديا لزول في مسلسل "لولية"، وأنها ستتطور مستقبلا" ، وهو الحديث الذي أثار حفيظة الممثلة نوال زعتر التي علقت قائلة: "... لقد أضحكني تصريح فيزية حول نوميديا. أنا مغنية أبقى مغنية، إذا كنت أرقص فسأواصل الرقص، لماذا تبعدون من هم حرفيون وبرهنوا في الساحة الفنية؟ وصار كل من هبَّ ودبَّ يدخل هذا الميدان؟".

وأضافت صاحبة البطولة في مسلسل "زوجان في حيرة"، قائلة: "أنا أبكي مهنة التمثيل. ليس سهلا أن تكون ممثلا وليس متاحا للجميع. لا بدّ أن تملك كفاءة لكي تقف أمام الكاميرا".

وفَسّرَ كثير من المتابعين تصريح زعتر، على أنه "صراع بين جيلين من الممثلين، وليس انتقادا من فنان لزميله الفنان".

وعَزَّزَ هذا الطَّرح، تعليق المُمثلة عايدة عبابسة، حول تصريح زعتر بالقول: "نوميديا أحسن فنانة ممثلة من جيلك، فهي متكاملة، ومنضبطة في عملها. لا ننسى أيضا أن الكثير من الفنانين كانوا مغنيين، مثل صباح، وهدى سلطان، وأيضا ليلى الجزائرية، فالفنان المتكامل ليس عيبا، ولكن ألوم الصحافة لأنها أثارت جدلا بين فنانة قديرة من قيمة وقامة نوال زعتر، مع ممثلة من جيل جديد؟ مثلما يقول المثل الشعبي: "الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه" (أحب الجديد لكن لا تفرط في القديم)، وانتهت بتوجيه رسالة إلى نوميديا بأن "لا ترد على زعتر، لا بد أن يتحاب الفنانون".

وردت الفنانة نوميديا لزول عبر منشور مقتضب على إنستغرام، قالت فيه: "... أوقفوا هذا التحرش بي، ليس أنتم من يُحدد كفاءة الآخرين، يوما ما سأكون في سنك، وصدقيني سأنجز أعمالا جيدة، وسأدع المجال لآخرين".

كما عَقَّبت فيزية توقرتي بعد الضجّة التي أحدثتها، على رَدّ نوال زعتر: "... لا بد من منح الفرصة للجميع ونوميديا هي ممثلة تملك العديد من المشاريع، إنها ابنة بلادنا، الممثلون الأتراك هم مغنون وعارضو أزياء ومع ذلك هم ممثلون جيدون".