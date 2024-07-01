فرحة لا توصف.. مصري يفاجئ ابنته بحفل تخرجها بالجزائر

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في مشهد مؤثر تتجلى به معاني الأبوة، حقق فيديو لمواطن مصري قدم إلى الجزائر بعد طول غياب ليفاجئ ابنته بحضوره حفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الجزائرية، تداولا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

فقد تداول العديد من النشطاء على "السوشيال ميديا" الفيديو بـ "المؤثر"، خاصة أن الوالد المصري لم يلتق ابنته منذ مدة طويلة، لتتفاجأ بحضوره في صورة لم تكن تتوقعها الفتاة، فاختلطت المشاعر بين فرحة النجاح وفرحة اللقاء.

فرحة النجاح وفرحة اللقاء

ونقل الفيديو الذي كان مرفقا بموسيقى مصرية لحظات سفر المصري أحمد زهران من مصر إلى الجزائر، وبالتحديد إلى محافظة المغير جنوب شرقي الجزائر لحضور حفل نهاية السنة الذي أقيم على شرف تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية "السانكيام" الذين سيلتحقون بالطور الدراسي المتوسط.

وصرح الأب المصري في الفيديو الذي بثه على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر في الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر حيث خضعت لعملية في القلب".

وتابع قائلا: "تتخرج ابنتي هذه السنة في السنة خامسة ابتدائي، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها وأردت أن أعمل لها مفاجأة".

وأضاف: "سافرت من مصر للجزائر ومن العاصمة إلى ولاية المغير بتنسيق مع عدة جهات منها إدارة المدرسة.. وإن شاء الله ستعجبها المفاجأة".

مشاعر الفرح والدهشة

وبينما كانت الفتاة "شهد" وسط الحفل وفجأة نادى المنشط عليها، ليكشف عن فحوى المفاجأة التي لم تكن تنتظرها بتاتا، قائلا بين الحضور إن "والدها أحمد زهران هو من سيقوم بتكريمها"، وفي هذه اللحظات ارتسم على وجه الفتاة علامات الدهشة والسرور، ليدخل الوالد ثم تتوجه نحوه لاحتضانه والدموع في عينيها، في مشهد أثر في الكثير من الجزائريين سواء الحضور في قاعة الحفل أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الفيديو وأعادوا نشره على صفحاتهم.