بحروف تيفناغ.. غوغل يدرج الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة

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أدرج محرك البحث العالمي "غوغل" اللغة الأمازيغية ضمن الخيارات المتاحة الخاصة بالترجمة إلى لغات أخرى.
ويظهر خلال البحث في الترجمة على "غوغل" أن مستعملي هذه الخاصة قد صار بإمكانهم ترجمة نصوصهم بجميع اللغات من أو إلى اللغة الأمازيغية بحروف تيفناغ (الحروف الخاصة بكتابة الأمازيغية).
ورحب عدد من النشطاء الأمازيغيين بهذه الخطوة التي اعتبروا أنها تعد مهمة في مسار تعزيز حظور اللغة الأمازيغية على المستوى العالمي وتسهل التواصل بها.
لإشارة، فقد أعلنت "غوغل" عن إضافة 110 لغات جديدة للترجمة، وهو ما اعتبرته أكثر توسع حصل لديها على الإطلاق.
وتقول الشركة إنها تعمل من خلال خاصية الترجمة على إزالة الحواجز اللغوية لمساعدة الأشخاص على التواصل وفهم العالم من حولهم بشكل أفضل.
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