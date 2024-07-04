الجزائر.. برك وأحواض سقي تبتلع هواة السباحة خلال الصيف

3 دقائق للقراءة

لا يكاد يمر يوم من أيام فصل الصيف في الجزائر دون أن يتم تسجيل تدخلات لرجال الدفاع المدني في حوادث غرق بين صفوف الشباب والأطفال نتيجة السباحة في برك أو سدود أو غيرها من المسطحات المائية المتواجدة عادة في مناطق داخلية بعيدة عن الشواطئ.

ومع أن مصالح الدفاع المدني أطلقت حملات توعوية منذ شهر أيار/ مايو الماضي، بمعية وسائل الإعلام المحلية، وزارت الكثير من المواطنين والفلاحين لتوعيتهم بخطورة السباحة في الأماكن الممنوعة مثل البرك والأحواض المخصصة للسقي، إلا أن حالات الحوادث الناجمة عن الغرق في هذه الأماكن تعرف تزايدا مع مرور الأيام، على الأقل منذ شهر يونيو الماضي.

وكثيرا ما تحولت دقائق المتعة لشباب باحث عن الانتعاش، وبعيدا عن أعين الأهل بالنسبة للأطفال إلى مآس وقصص حزينة، استنادا لأرقام الوفيات داخل هذه الفضاءات غير المسموح للسباحة فيها.

حوض زراعي يبتلع طفلين

آخر حادث غرق بحوض مائي ينقلنا إلى محافظة عين الدفلى جنوب غرب الجزائر العاصمة، حيث لقي طفلان يبلغان من العمر 13 سنة حتفهما، الثلاثاء الماضي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تدخل مصالح الدفاع المدني، مساء أول أمس الثلاثاء، على مستوى منطقة "التواحي المرجة" التابعة لبلدية بن علال لانتشال جثتي طفلين يبلغان من العمر حوالي 13 سنة لقيا حتفهما غرقا في حوض زراعي.

وحسب مصالح الدفاع المدني فإن هذا الحادث هو الثاني الذي تم إحصاؤه بهذه الولاية خلال هذا الأسبوع، حيث سجلت السبت الماضي وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة غرقا في حوض مخصص للري الزراعي في منطقة واد بدي التابعة لبلدية عريب.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية المحلية للحماية المدنية أطلقت منذ يونيو الماضي، حملة توعية حول مخاطر السباحة في السدود بداية من سد غريب في واد الشرفاء وسيدي امحمد بن طيبة في عريب.

جثة شاب

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية بمحافظة سطيف شرق البلاد، بتاريخ 30 يونيو الماضي، من العثور على جثة شاب توفي غرقا في أحد سدود الولاية.

وقد تم انتشال جثة الغريق البالغ من العمر 24 سنة ليلا، وسخرت المصالح ذاتها لهذه العملية، غطاسين اثنين، 11 عونا من مختلف الرتب، سيارة إسعاف، وشاحنة إنقاذ.

وكانت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات قد بادرت بحملة وطنية تاسعة من نوعها بدأتها من ضفة سد بني هارون بمحافظة ميلة شرق الجزائر وهي متواصلة حول أخطار السباحة في السدود بمناسبة موسم الإصطياف 2024.

حصيلة ثقيلة

وأفاد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود، مسعود معطار، في تصريح له، بأنه تم تسجيل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة "حصيلة ثقيلة" نتيجة السباحة والحوادث التي وقعت على مستوى السدود، إذ راح ضحيتها 150 شخصا، وكانت أغلب حالات الغرق المسجلة لأطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات و35 سنة.

لكن في المقابل، أكد المتحدث ذاته، أن حملات التحسيس "ساهمت في التقليل من حالات الغرق في السدود في السنوات الأخيرة حيث تراجعت خلال السنة الماضية إلى 10 حالات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها "ستكون مدعمة بدوريات مراقبة تجوب المسطحات المائية".

75 وفاة خلال 2023

واستنادا إلى أرقام مصالح الدفاع المدني بالجزائر، فإن ظاهرة السباحة في المجمعات والبرك المائية، خلفت 75 حالة وفاة سنة 2023 غالبيتهم من الأطفال، وذلك رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم الاصطياف، وهو الأمر الذي يستدعي المزيد من الإجراءات الرقابية للحد من هذه الظاهرة وفق ما يراه ناشطون جمعويون.