غضب في الجزائر.. مؤثرة حضرت تخرج طلبة وكرمتهم

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خلال الأيام الماضية، أثار فيديو لمؤثرة جزائرية يتابعها الملايين على منصة "تيك توك" غضباً في البلاد.

فقد نشرت نوران فيديو وهي تحضر تخرج طلبة في إحدى الجامعات، وتكرمهم أيضاً.

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كما ظهرت وهي تتوجه نحو الحاضرين في المدرج الجامعي لتهتف بالعبارة المعتاد تكرارها في الملاعب الجزائرية، لمناصرة منتخب البلاد: "وان تو ثري فيفا لالجيري" (أي 1، 2، 3 تحيا الجزائر)، ورددها باقي الطلبة بعدها.

انتقادات وغضب

فيما أثار الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل حفيظة الكثيرين.

حيث اعتبروا أنه يجعل من المؤثرة "قدوة للطلبة الجزائريين، وهي التي اشتهرت من خلال فيديوهات رقص على "تيك توك"، قبل أن يتم استدعاؤها لتمثل في فيديو كليب، وتقدم دوراً في مسلسل.

وقال أحد المعلقين: "ألا تكفي الشهرة التي يحظى بها هؤلاء المؤثرون على مواقع التواصل ومتابعتهم من طرف الملايين، حتى نزيدهم شرفاً بجعلهم قدوة للطلبة الجامعيين؟".

فيما تساءل آخرون: "ما هي الرسالة التي نوجهها للطبة الجامعيين من خلال هذا المشهد، هل ندفعهم إلى ترك الجامعة والتوجه نحو مواقع التواصل".

البعض دافع عنها

بالمقابل دافع البعض عن نوران، قائلين إنها "أحد المؤثرين القلائل الذين لا يقدمون محتوى هابطاً على مواقع التواصل. صحيح أنها تغني وترقص لكنها لم تتعد هذا أبداً".

كما اعتبروا أنه "بما أن الطلبة الجامعيين وصلوا إلى مستوى التخرج، فهم يدركون جيداً بمن يقتدون ولن يغير استدعاء نوران ليوم واحد من قناعاتهم".

يشار إلى أن انتقادات كثيرة تطال المؤثرين الجزائريين لدخولهم عالم التمثيل والغناء وتمكينهم من حضور حفلات تخرج في الجامعات مؤخراً، فضلاً عن منحهم فرص التنشيط والتقديم التلفزيوني، حيث يعتقد البعض أن لكل مجال أصحابه الذين درسوه في الجامعات أو المعاهد.