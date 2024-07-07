نجم القدم البلايلي يثير الجزائريين.. تهجّم على الحكم وضرب لاعبين

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أثارت تصرفات نجم كرة القدم الجزائرية اللاعب، يوسف البلايلي، خلال مباراة فريقه مولودية الجزائر أمام شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر، غضبا واسعا، بعد تهجمه من حكم اللقاء واعتدائه العنيف على لاعبين.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، بلقطات فيديو للاعب البلايلي، ظهر فيها وهو يهاجم قرارات الحكم ويدخل في مناوشات مع لاعبي الفريق المنافس، في سلوكيات خيبت آمال الجمهور الرياضي.

وظهر البلايلي في كثير من المرات وهو يحتج على الحكم مصطفى غربال، كما قام بالسخرية من أدائه، بالإضافة إلى دخوله في مشاجرات مع لاعبي الفريق المنافس، حيث ظهر وهو ينهال بالضرب على أحد اللاعبين، الأمر الذي عرّضه لعدة انتقادات، خاصة أنّ مردوده في المباراة كان دون المستوى المطلوب.

وتعليقا على ذلك، كتب مدونة تدعى أروى: "مدرب منتخب الجزائر بيتكوفيتش كان محقّا عندما قال إن البلايلي لاعب غير منضبط، لأنّ ما فعله في المباراة فضيحة وتصرفات صبيانية، لم يحترم فيها رئيس الدولة الحاضر في الملعب ولا الوفود والممثلين الدبلوماسيين".

من جهته، رأى الناشط محمد بوخيط في تعليق أنّ "الحركات غير الأخلاقية التي فعلها البلايلي هذا الموسم في الملاعب، كافية لإيقافه عن ممارسة كرة القدم"، ودعا إلى فرض عقوبات ضدّ هذا اللاعب الذي وصفه بـ"غير المتزن".

ويذكر أن فريق البلايلي، نادي مولودية الجزائر، خسر لقب كأس الجزائر، يوم الجمعة، أمام منافسه شباب بلوزداد بنتيجة هدف دون رد.

وليست هذه المرة الأولى التي تتصدر تصرّفات بلايلي مواقع التواصل، اللاعب طالما أثار الجدل بتصرفاته، خاصة عندما قام بالاعتداء على حكم امرأة وقام بلي ذراعها، في مباراة جمعت فريقه وفريق وداد تلمسان خلال شهر أبريل الماضي.

كما تعرّض صاحب الأغلى أجرا في الجزائر، في شهر مارس الماضي، لعقوبة التوقيف من قبل لجنة الانضباط لمدة 6 مباريات، شملت مباراتين مع وقف التنفيذ، بعد تعرّضه للطرد والإقصاء من المباراة.