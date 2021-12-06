برلمان ليبيا يعقد جلسة لبحث تطورات العملية الانتخابية

دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى حضور جلسة خاصة لبحث تطورات العملية الانتخابية في طبرق غداً الثلاثاء.

وكان 72 نائباً في البرلمان دعوا أمس في بيان، إلى عقد جلسة طارئة "لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء"، وفق تعبيرهم.

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كما شددوا على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية هذه الجلسة وخضوعهم للمساءلة.

وحذّروا من إعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها في موعدها وفي بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقاً للتشريعات الصادرة.

حفتر والقذافي

يذكر محكمة استئناف طرابلس أبطلت، اليوم الاثنين، حكم محكمة الزاوية باستبعاد قائد الجيش خليفة حفتر من الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

كذلك، أصدرت محكمة استئناف سبها، أمس الأحد، حكماً لصالح سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وألزمتها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية.

مخاوف من الانقسام والفوضى

وكان العديد من المراقبين أبدوا خشيتهم من أن تهدد تلك المعارك القضائية إذا استمرّت بين المعسكرات والشخصيات المتنافسة، الانتخابات المقررة هذا الشهر، ومعها عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وتهدف من ورائها إلى إنهاء الانقسام والفوضى المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

فيما قد يؤدي الفشل في المضي قدما في الانتخابات، التي ينتظرها الليبيون لانتخاب سلطة شرعية، إلى عودة العنف والحرب، حيث إن رفض المرشحين قبول النتيجة، وهو أمر غير مستبعد، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى سيناريو أسوأ من الوضع الحالي، في ظلّ استمرار سيطرة ميليشيات مسلّحة مدعومة بمرتزقة أجانب على الأرض والسلاح وحتّى الثروة.