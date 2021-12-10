.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي:  ليبيا تمر بمنعطف حاسم والانتخابات مهمة

  • الخط
الانتخابات الليبية (أرشيفية- رويترز)
الانتخابات الليبية (أرشيفية - رويترز)

الاتحاد الأوروبي: ليبيا تمر بمنعطف حاسم والانتخابات مهمة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التحذير من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، داعياً إلى إرساء الاستقرار، والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد خوسيه ساباديل سفير الاتحاد أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام. وقال عبر تويتر "لا تزال التحديات عديدة، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء.

إخوان ليبيا.. عرّابو الميليشيات والانقلاب على الشرعية المغرب العربي إخوان ليبيا.. عرّابو الميليشيات والانقلاب على الشرعية

انتخابات نزيهة

كما أضاف أن البلاد تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام والاستقرار والوحدة".

كذلك شدد على أن الانتخابات "الشاملة والحرة والنزيهة عناصر أساسية للمجتمع الصحي حيث يتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال. وأشار إلى أن هذا يتطلب "احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية".

لكنه أعرب عن القلق بشأن "انتهاكات حقوق المهاجرين بما في ذلك الاحتجاز التعسفي في ظروف غير مقبولة".

من أحد مراكز الاقتراع في ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد مراكز الاقتراع في ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)

وكان السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، اعتبر بدوره أمس أن "الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة الرصاص"، في تذكير بالتصريحات التي أطلقها سابقا المبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، خلال رسالته الوداعية.

تأتي تلك الدعوات بالتمسك بالاستحقاق الانتخابي تحديدا لتعكس قلق المجتمع الدولي من احتمال الإطاحة بالانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في 24 من الشهر الجاري، لاسيما وسط كم الانتقادات والمطالبات بتأجيلها من قبل عدة أطراف محلية.

وكان البرلمان الليبي أول الأطراف التي بدأت تدفع نحو التأخير أو التأجيل، حيث دعا المفوضية العليا إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى تقييم الوضع الانتخابي الجاري.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة أيضا عن مبادرة تهدف إلى تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى فبراير من العام المقبل (23022)، وإجرائها بشكل متزامن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو أشعل غيرته.. ترمب غاضب فيديو أشعل غيرته.. ترمب غاضب "بيبي ارتكب خطأ فادحاً"
هل تعود الحرب؟.. أخو ياسمين عبدالعزيز: مش ناطر حاجة هل تعود الحرب؟.. أخو ياسمين عبدالعزيز: مش ناطر حاجة
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يتوقع أسوأ سيناريو حال مواجهة روسيا
رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يتوقع أسوأ سيناريو حال مواجهة روسيا
اكتشف المزيد