الاتحاد الأوروبي:  ليبيا تمر بمنعطف حاسم والانتخابات مهمة

كرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التحذير من الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، داعياً إلى إرساء الاستقرار، والتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد خوسيه ساباديل سفير الاتحاد أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام. وقال عبر تويتر "لا تزال التحديات عديدة، بما في ذلك تقليص المساحة المدنية وخطاب الكراهية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء.

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انتخابات نزيهة

كما أضاف أن البلاد تمر بمنعطف حاسم على طريق السلام والاستقرار والوحدة".

كذلك شدد على أن الانتخابات "الشاملة والحرة والنزيهة عناصر أساسية للمجتمع الصحي حيث يتم حماية حقوق الإنسان بشكل فعال. وأشار إلى أن هذا يتطلب "احترام الحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية".

لكنه أعرب عن القلق بشأن "انتهاكات حقوق المهاجرين بما في ذلك الاحتجاز التعسفي في ظروف غير مقبولة".

وكان السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، اعتبر بدوره أمس أن "الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة الرصاص"، في تذكير بالتصريحات التي أطلقها سابقا المبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، خلال رسالته الوداعية.

تأتي تلك الدعوات بالتمسك بالاستحقاق الانتخابي تحديدا لتعكس قلق المجتمع الدولي من احتمال الإطاحة بالانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في 24 من الشهر الجاري، لاسيما وسط كم الانتقادات والمطالبات بتأجيلها من قبل عدة أطراف محلية.

وكان البرلمان الليبي أول الأطراف التي بدأت تدفع نحو التأخير أو التأجيل، حيث دعا المفوضية العليا إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى تقييم الوضع الانتخابي الجاري.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة أيضا عن مبادرة تهدف إلى تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى فبراير من العام المقبل (23022)، وإجرائها بشكل متزامن.