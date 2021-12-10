سيف الإسلام يشيد بمرشحين لرئاسة ليبيا.. من هم؟

بعد إعادته إلى السباق الرئاسي، على الرغم من كافة المخاوف التي تحيط بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بعد أسبوعين في ليبيا (24 ديسمبر 2021)، أشاد المرشح سيف الإسلام القذافي بعدد من المرشحين الرئاسيين.

ونقل خالد الزايدي، محامي نجل العقيد الراحل، معمر القذافي، عنه إشادته بالموقف المميز للمرشحين عارف النايض وعبدالحكيم بعيو وإسماعيل الشتيوي.

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كما أوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، مساء أمس الخميس، أن مواقف هؤلاء كانت عادلة، بعد أن أكدوا رفضهم الصريح إقصاء القذافي من ممارسة حقه في الترشح للانتخابات.

عراقيل في وجهه

وكان سيف الإسلام تعرض خلال الفترة الماضية لعدة عراقيل، أخرجته مؤقتا من لائحة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في البلاد في 24 من الشهر الحالي . إذ طُعن بقرار ترشحه في محكمة سبها، فاستبعد من قائمة المرشحين الابتدائيين من قبل المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن يتقدم فريقه القانوني بطلب مضاد، وتحكم محكمة الاستئناف يوم الأحد الماضي بعودته إلى السابق.

وكانت المفوضية استبعدت 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمرشحين لعدم توفر شروط الترشح، لكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم في الطعون التي تقدموا بها، ومن بينهم سيف الإسلام ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.

ويحظى القذافي بتأييد في شرق البلاد، على الرغم من تنافسه مع قائد الجيش خليفة حفتر، ويعتبر مراقبون أن فرص فوزه مقبولة إلى حد بعيد.

إلا أن الانتقادات المتتالية لهذا الاستحقاق الذي يعلق عليه المجتمع الدولي أهمية قصوى من أجل وضع البلاد على المسار الديمقراطي السليم بعد سنوات من الفوضى، والمطالبات بتأجيله، فاقم الغموض حول مصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية على السواء. لاسيما أن المفوضية لم تعلن بعد رسميا انطلاق الحملة الانتخابية.