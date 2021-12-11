قبائل ليبيا.. دور بارز في معادلة السياسة والأمن

لعبت قبائل ليبيا الممتدة على جميع أراضيها دوراً في معادلة السياسة والأمن، حيث لا يمكن تجاهل ثقلها المجتمعي ودورها الداعم للشخصيات السياسية.

ولم يفلح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في استعدائها، لكن بعد سقوطه أصبحت الملاذ الآمن لكل طرف سعى إلى فرض سيطرته على الأرض.

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موروث اجتماعي

وتعتبر القبليّة موروثا اجتماعيا يفرض نفسه بقوة في ليبيا، إذ تلعب القبيلة دوراً كبيراً في الحياة العامة ولها كلمتها الوازنة، لكن معمر القذافي دخل في مواجهة مفتوحة مع زعماء القبائل لتحييد ثقلهم السياسي ونفوذهم بعد الانقلاب الذي قام به في العام 1969 ضد الملك إدريس السنوسي.

لكن القذافي فشل في ذلك واضطر لتغيير استراتيجيته والحفاظ على توازن أبقى النفوذ السياسي للقبائل قائماً، وهو الأمر الذي أسهم في دعم استقرار نظامه وبقائه في حكم ليبيا عقوداً طويلة.

كيانات مسلحة

إلى ذلك، وبعد سقوط نظام القذافي، تجلّى العامل القبلي حيث شكلت القبائل كيانات مسلحة مع غياب دور الجيش والشرطة.

وفي خضم الصراع المستعِر بين حكومة الوفاق الوطنية بزعامة فائز السراج من ناحية، والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من ناحية ثانية، كانت القبيلة ركيزة أساسية في هذا الصراع، فهناك قبائل بعينها تدعم هذا الطرف، وهناك قبائل أخرى تدعم الطرف المقابل.

تزاحم النفوذ والقوة

كذلك، تشهد الخريطة القبلية في ليبيا تزاحماً للنفوذ والقوة، ففي الغرب يبرز دور قبيلة الورفلة، التي يتجاوز عدد أبنائها المليون شخص ما يمثل سدس سكان البلاد وتميل غالبا لصالح الجيش.

في المقابل، هناك قبائل ترهونة ومصراتة الداعمة للميليشيات. أما في الشرق فتبرز قبائل برقة، التي تعد الداعم الرئيسي للجيش والشرطة.

أما في جنوب البلاد فتبرز قبائل عربية تمثلها قبيلة الزوية، وأخرى تنحدر من أصول إفريقية مثل التبو، وهناك أيضاً قبيلة الطوارق ذات الأغلبية الأمازيغية وولاؤها غير ثابت.

وبهذا فإن الصراع المستعر في ليبيا أبرز دور القبائل التي تبدو منقسمة على نفسها بين الغرب والشرق.