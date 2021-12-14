.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المبعوثة الأممية: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا

  • الخط
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز(أرشيفية- فرانس برس)
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز (أرشيفية - فرانس برس)
الانتخابات الليبية

المبعوثة الأممية: لا تسامح مع ترهيب القضاء في ليبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما يلف الغموض والقلق مصير الانتخابات الرئاسية الليبية، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، لتؤكد أهمية صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام.

ففي تغريدة على حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أكدت وليامز أن المنظمة الدولية لن تتسامح مع "الترهيب والاعتداء" على القضاة والمرافق القضائية في البلاد.

كما أعلنت أنها التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الاثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، واتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله "بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات".

بانتظار القضاء

أتى هذا التحذير الأممي بعد أيام على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى، بانتظار قرارات نهائية يتوقع صدورها من قبل المراجع القضائية الأعلى في البلاد، بشأن عدد من المرشحين الجدليين.

فيما يتخوف المجتمع الدولي من تعرض الجسم القضائي لضغوطات ومحسوبيات في هذا الملف الدقيق والمهم بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعلق آمالا كبرى على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ليبيا.

المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا (فرانس برس)
المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا (فرانس برس)

ترجيح التأجيل

وفي هذا السياق، رأى الباحث في مركز "غلوبل إينشياتف" جلال حرشاوي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ما قالته الهيئة بوضوح هو أنها لا تستطيع نشر القائمة النهائية لأنها تتوقع طعنا قانونيا يمكن أن يتسبب في تعثر العملية في ما يتعلق بأهلية المرشحين".

كما اعتبر أن النتيجة "الحتمية" لهذا التأجيل هي أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "لا يمكن إجراؤها في 24 ديسمبر، لأنه يحق للمرشحين الحصول على أسبوعين لإجراء الحملة الرسمية بعد نشر القائمة النهائية".

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

الوقت ينفد

في حين تشدد الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم تأجيل الانتخابات، وقد كررت وليامز أمس الاثنين ذلك، خلال لقائها رئيس المفوضية عماد السايح والعضو فيها عبد الحكيم الشعاب.

إلا أن الوقت يضغط بقوّة على موعد الانتخابات، حيث لم يبق أيّ متسع للوقت لإعلان القائمة النهائية وتنظيم الحملات الدعائية لهم، مما يجعل من فرص عقد أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد بموعدها أمرا شبه مستحيل، رغم كافة الدفع الدولي ومحاولات إقناع الأطراف الليبية بعدم تجاوز هذا التاريخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس كمامة ولا أذكى تكشف كورونا.. من بيض النعام وتضيء بالشمس
بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية بيتكوين تتكبد مزيد من الخسائر.. هبطت 30% من قمتها القياسية
الأكثر قراءة
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع 5 إضافات إلى الزبادي لإنقاص الوزن بشكل أسرع
داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية داني ألفيش يتقدم قائمة برشلونة المغادرة إلى السعودية
من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو من أجل المعجب مراد.. شيرين تقتحم تيك توك بهذا الفيديو
خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة خطأ مانشستر يونايتد يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة القرعة
راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد راموس: سأموت من أجل باريس ضد ريال مدريد
قبل أن تذهب
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
هل تنقذ التحركات الأممية والتحذيرات الأميركية الانتخابات الليبية من التأجيل؟
اكتشف المزيد