.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليبيا.. نواب يتبنون قرار إعادة هيكلة الانتخابات المعلق منذ 2019

  • الخط
انتخابات ليبيا 2 تعبيرية
تعبيرية
الانتخابات الليبية

ليبيا.. نواب يتبنون قرار إعادة هيكلة الانتخابات المعلق منذ 2019

قرار إعادة تشكيل مجلس القضاء يفتح الباب أمام استحداث مرحلة جديدة من الطعون

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

خروق وشبهات فساد ارتبطت بالقرارات التي أصدرها بعض القضاة فيما يتعلق بملف الطعون للمترشحين الرئاسيين في ليبيا، تبعها محاولات من بعض أعضاء البرلمان في طرابلس لإعادة تفعيل قانون إعادة هيكلة مجلس القضاء كمدخل لفتح باب الاستئناف من جديد على قرارات محاكم الاستئناف.

إعلانٌ مفاجئٌ بإعادةِ هيكلةِ المجلسِ الأعلى للقضاء بناءً على قرارٍ معلقٍ منذ عام 2019، "اتخذته مجموعة من النواب" خلال جلسةٍ قيل إنها عُقدت في طرابلس. أطرافٌ ليبيةٌ عدة فسرت الإجراءَ بأنه سياسيٌّ أكثرَ من كونِه تشريعيا.

فهذا القرارُ يعني إعادةَ تشكيلِ أعضاءِ المجلس، بحيث يتولى رئيسُ التفتيشِ على الهيئاتِ القضائية رئاستَه، على أن يكون النائبُ العامُ الليبي، نائبا له.

إعادةُ تفعيلِ القانونِ الآن فسره سياسيون بأنه مرتبطٌ بأحكام بعض القضاةِ في الطعون الانتخابية المقدمة من بعضِ المرشحين للتنافسِ على مقعدِ رئاسةِ البلاد، إضافةً لمزاعم تلقي بعضهم رِشىً مالية لتطويع الأحكام لصالح بعض المرشحين. لكنَّ الأهمَ من ذلك هو أن القانون يشكل مدخلا لإمكانيةِ استحداثِ مرحلةٍ جديدةٍ من الطعون تُعيد تشكيلَ القائمةِ النهائية ِللمترشحين المقبولين، فتمرر بعضَهم وتقصي أسماءً بعينِها.

انتخابات ليبيا أمام مفترق طرق.. عقبات لا تنذر بالخير المغرب العربي انتخابات ليبيا أمام مفترق طرق.. عقبات لا تنذر بالخير

في موازاةِ تلك التحركاتِ أبدى رئيسُ المجلسِ الرئاسي محمد المنفي دعمَه لرئيسِ مجلسِ القضاء الأعلى محمد الحافي الذي شدد على أنه لم يسلم رئاسةَ المجلس لأي أحد.

المنفي شدد على أهميةِ عزلِ القضاءِ عن التجاذباتِ السياسية ليمارس دورا مستقلا في إجراءِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ والبرلمانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر بوقرة: الحكم فاوضني قبل احتساب الوقت الضائع أمام قطر
شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها شاهد قاتل مريم السورية يطعنها 15 مرة حتى لفظت أنفاسها
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي
مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة
هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين هل تتذكرون مخطوف الدمام؟.. بطل قصة جديدة أذهلت السعوديين
قبل أن تذهب
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
عدة عقبات تحول دون توحيد الجيش الليبي.. ما هي؟
اكتشف المزيد