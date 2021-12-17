ليبيا.. نواب يتبنون قرار إعادة هيكلة الانتخابات المعلق منذ 2019

خروق وشبهات فساد ارتبطت بالقرارات التي أصدرها بعض القضاة فيما يتعلق بملف الطعون للمترشحين الرئاسيين في ليبيا، تبعها محاولات من بعض أعضاء البرلمان في طرابلس لإعادة تفعيل قانون إعادة هيكلة مجلس القضاء كمدخل لفتح باب الاستئناف من جديد على قرارات محاكم الاستئناف.

إعلانٌ مفاجئٌ بإعادةِ هيكلةِ المجلسِ الأعلى للقضاء بناءً على قرارٍ معلقٍ منذ عام 2019، "اتخذته مجموعة من النواب" خلال جلسةٍ قيل إنها عُقدت في طرابلس. أطرافٌ ليبيةٌ عدة فسرت الإجراءَ بأنه سياسيٌّ أكثرَ من كونِه تشريعيا.

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فهذا القرارُ يعني إعادةَ تشكيلِ أعضاءِ المجلس، بحيث يتولى رئيسُ التفتيشِ على الهيئاتِ القضائية رئاستَه، على أن يكون النائبُ العامُ الليبي، نائبا له.

إعادةُ تفعيلِ القانونِ الآن فسره سياسيون بأنه مرتبطٌ بأحكام بعض القضاةِ في الطعون الانتخابية المقدمة من بعضِ المرشحين للتنافسِ على مقعدِ رئاسةِ البلاد، إضافةً لمزاعم تلقي بعضهم رِشىً مالية لتطويع الأحكام لصالح بعض المرشحين. لكنَّ الأهمَ من ذلك هو أن القانون يشكل مدخلا لإمكانيةِ استحداثِ مرحلةٍ جديدةٍ من الطعون تُعيد تشكيلَ القائمةِ النهائية ِللمترشحين المقبولين، فتمرر بعضَهم وتقصي أسماءً بعينِها.

في موازاةِ تلك التحركاتِ أبدى رئيسُ المجلسِ الرئاسي محمد المنفي دعمَه لرئيسِ مجلسِ القضاء الأعلى محمد الحافي الذي شدد على أنه لم يسلم رئاسةَ المجلس لأي أحد.

المنفي شدد على أهميةِ عزلِ القضاءِ عن التجاذباتِ السياسية ليمارس دورا مستقلا في إجراءِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ والبرلمانية.