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الاقتراع الحر المباشر.. كيف سيختار الليبيون رئيسهم؟

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A man casts his vote at a polling station during a parliamentary election in Benghazi, June 25, 2014. Libyans vote for a new parliament on Wednesday, an election officials hope will ease the chaos that has gripped the OPEC oil producer since the fall of Muammar Gaddafi three years ago. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori (LIBYA - Tags: POLITICS ELECTIONS)
أرشيفية
الانتخابات الليبية

الاقتراع الحر المباشر.. كيف سيختار الليبيون رئيسهم؟

يحق لنحو 8.2 مليون ليبي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.. ومن الصعب حسم المنافسة في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى لكثرة المرشحين

دبي - قناة العربية

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انتخابات الرئاسة الليبية لن تكون الاستحقاق الانتخابي الوحيد الذي ينتظره الليبيون في الأيام القادمة، فالوصول إلى تكوين مؤسسات ليبية منتخبة هدف سيمر عبر العديد من الخطوات لاختيار الرئيس وأعضاء البرلمان ووضع دستور للبلاد.

فللمرة الأولى يختار الليبيون رئيسهم بالاقتراع الحر المباشر في الانتخابات التي ستتم على جولة واحدة أو جولتين.

ويحق لنحو 8.2 مليون ليبي الإدلاء بأصواتهم فيها.

تعبيرية
تعبيرية

وقد يُحسم التنافس من الجولة الأولى في حال حصل أي مرشح على نسبة 50%+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهو احتمال ضعيف مع كثرة أعداد المرشحين، ليقتصر التنافس في هذه الحالة في الجولة الثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وبعد شهر من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، ستجرى الانتخابات البرلمانية وقد تجرى معها الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

انتخابات البرلمان سيتنافس فيها المرشحون للفوز بـ200 مقعد، 32 منها مخصصة للنساء.

ولهذا سيكون هناك نوعين من التنافس في انتخابات البرلمان.

*التنافس العام: وهو المفتوح لجميع المرشحين من رجال ونساء.

*التنافس الخاص: الذي يحق للمرشحات فقط التنافس فيه في الدوائر المخصصة للنساء.

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لتأتي بعد ذلك مرحلة الاستفتاء على مسودة الدستور التي أقرت في يوليو 2017 بعد أن نالت ثقة أكثر من ثلثي أعضاء لجنة الستين.

ورغم أن الاتفاق السياسي في فبراير 2021 تضمن بندا للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، ظل السؤال الجدلي يدور لأشهر.. الاستفتاء أولا أم الانتخابات؟

وقبل أن يكون هناك شبه اتفاق على أن تعبر البلاد أولا مرحلتي اختيار الرئيس وأعضاء البرلمان حتى تكون الظروف مهيأة للاستفتاء على دستور البلاد.

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