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مع ترقب انتخاب أعضائه.. ماذا تعرف عن مجلس النواب الليبي؟

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Members of Libya's parliament attend the swearing in ceremony for the country's new interim prime minister in the eastern Libyan city of Tobruk on March 15, 2021. (AFP)
أرشيفية
الانتخابات الليبية

مع ترقب انتخاب أعضائه.. ماذا تعرف عن مجلس النواب الليبي؟

برلمان ليبيا.. عمره لا يتجاوز العشر سنوات شهد خلالها حروبا وانقسامات أدت إلى تنقله من مكان إلى آخر.. ومن المقرر أن يعود لمقره الرئيسي في بنغازي

دبي - قناة العربية

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يعيش الليبيون أجواء الترقب هذه الأيام استعداداً للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي من المقرر أن يعود لمقره الرئيسي في بنغازي.

لكن ماذا نعرف عن مجلس النواب الليبي؟

عمره لا يتجاوز العشر سنوات شهد خلالها حروباً وانقسامات أدت إلى تنقله من مكان إلى آخر.

التجربة حديثة العهد على شعب لم يعرف خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلا ما سمي بـ"مؤتمر الشعب العام" الذي لم يكن برلمانا بالمعنى المعروف، فلم يضم ممثلين عن الشعب بل ممثلين عن اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200 نائب يتم اختيارهم بطريق الانتخاب الحر المباشر.

%16 من مقاعد المجلس تترشح لها النساء فقط وتمثل 32 مقعدا، وتوزع مقاعد مجلس النواب على 13 دائرة انتخابية تشمل 75 مركزا انتخابيا تغطي كافة المناطق الجغرافية.

قانون الانتخابات لم يحظر مشاركة الأحزاب، كما كان الأمر في عهد القذافي، لكن سيتم التصويت لهم بالنظام الفردي وليس القوائم.

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فماذا عن شروط الترشح؟

يحتاج من يرغب في تقديم أوراقه للترشح لمجلس النواب أن يزكيه 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 عاما ولا يحمل جنسية غير الليبية.

يمنح القانون لمجلس النواب العديد من الصلاحيات أهمها إقرار التشريعات ومنح وسحب الثقة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة وإقرار السياسة العامة.

يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، ويشكل لجانا دائمة ومؤقتة، يضم كل منها من 7 إلى 15 عضوا ودورها رقابي في مجال اختصاصها.

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