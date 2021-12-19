ما لا تعرفه عن مجلس النواب الليبي

لا يتجاوز عمره العشر سنوات، شهد خلالها حروبا وانقسامات أدت إلى تنقله من مكان إلى آخر، هو مجلس النواب الليبي التجربة حديثة العهد على شعب لم يعرف خلال عهد معمر القذافي إلا ما سمي بـ"مؤتمر الشعب العام" الذي لم يكن برلمانا بالمعنى المعروف فلم يضم ممثلين عن الشعب بل ممثلين عن اللجان الشعبية والاتحادات والنقابات.

يعيش الليبيون أجواء الترقب هذه الأيام استعدادا للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية لانتخاب أعضاء المجلس الذي من المقرر أن يعود لمقره الرئيسي في بنغازي.

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يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200 نائب يتم اختيارهم بطريق الانتخاب الحر المباشر .

16 % من مقاعد المجلس تترشح لها النساء فقط تمثل 32 مقعدا، توزع مقاعد مجلس النواب على 13 دائرة انتخابية تشمل 75 مركزا انتخابيا تغطي كافة المناطق الجغرافية.

ولم يحظر قانون الانتخابات مشاركة الأحزاب كما كان الأمر في عهد القذافي لكن سيتم التصويت لهم بالنظام الفردي وليس القوائم.

ماذا عن شروط الترشح؟

يحتاج من يرغب في تقديم أوراقه للترشح لمجلس النواب أن يزكيه 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم 25 عاما ولا يحمل جنسية غير الليبية.

يمنح القانون لمجلس النواب العديد من الصلاحيات أهمها إقرار التشريعات ومنح وسحب الثقة من مجلس الوزراء. بالإضافة إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة وإقرار السياسة العامة.

يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، ويشكل لجان دائمة ومؤقتة، ويضم كل منها من 7 إلى 15 عضوا ودورها رقابي في مجال اختصاصها.