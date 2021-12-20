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المستشارة الأممية في ليبيا: نؤيد عملية انتخابية حرة ونزيهة

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ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا (الحساب الرسمي على تويتر)
ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا (الحساب الرسمي على تويتر)
الانتخابات الليبية

المستشارة الأممية في ليبيا: نؤيد عملية انتخابية حرة ونزيهة

دبي - العربية.نت

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بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الأحد مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ووزير الداخلية خالد مازن سبل دعم العملية الانتخابية.

وأوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر أن الاجتماع الذي حضره أيضاً نائب رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري يأتي في إطار المشاورات الواسعة التي تجريها في مدن مختلفة مع المؤسسات الليبية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية "لدعم عملية انتخابية حرة ونزيهة وذات مصداقية".

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في موازاة ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السفير والمبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند سيزور طرابلس غداً الاثنين للقاء رؤساء المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب.

تأجيل محتوم للانتخابات

وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء سيبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول الجاري إلى موعد آخر وفقا لخارطة الطريق، مع الإعلان عن نتائج الزيارة في مؤتمر صحفي.

يأتي ذلك، فيما أصبح تأجيل الانتخابات الليبية أمرا واقعا لا مفر منه على ما يبدو، وسط عدم استعداد أي من الأطراف الفاعلة في البلاد لإعلان الخطوة رسميا.

انتخابات ليبيا (أرشيفية)
انتخابات ليبيا (أرشيفية)

تعثر الانتخابات

وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظّا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.

يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

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