المناصب السيادية في ليبيا.. عقبة بطريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة 

المناصب السيادية في ليبيا أو ما يمكن تسميتها بـ"المناصب الخلافية" أحد أبرز الملفات الشائكة في الأزمة السياسية الليبية التي تشكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

سبعة مناصب يدور الخلاف حولها، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.

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المناصب السابقة كانت مدرجة ضمن المادة 15 من اتفاق الصخيرات لكنها لم تنجز وباتت خلافا مرحلا لجولات حوار عديدة لم تحسمها حتى اليوم.

الاجتماعات التي شهدتها مدينة بوزنيقة المغربية في يناير الماضي بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة توصلت لاتفاق على توزيع المناصب السيادية على أقاليم البلاد الثلاثة لكن دون تسمية شاغلي المناصب.

إقليم "برقة" مُنح منصبي محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم "طرابلس" حصل على مناصب المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، أما إقليم "فزان" فتم منحه منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا، كما تم الاتفاق على شروط ترشح شاغلي تلك المناصب، وأهمها أن يتمتع بالجنسية الليبية فقط، وألا يكون قد تقلد مناصب سيادية سابقا على أن يتم فتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين قبل أن تُفرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا، وهو ما لم يحدث أيضا وظل الخلاف قائما بين مجلس النواب الذي يتمسك بتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي والمجلس الأعلى للدولة الذي تسيطر عليه أغلبية إخوانية ويسعى لحسم أهم تلك المناصب لصالحه دون النظر إلى قرارات أو اتفاقيات.