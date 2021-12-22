بعد فشل الانتخابات بليبيا.. الأمم المتحدة تحاول إنقاذ رؤيتها السياسية

شهدت عملية الانتخاباتِ الليبية عقبات قانونية وخروقا، وتجاوزت تبعاتها صناديق الاقتراع التي مازالت مغلقة.

لكن مسارات ثلاثة أخرى بات مصيرُها معلقا ومرتبطا بخارطة الحل السياسي المتعثرة.

مادة اعلانية

وفي مهمة معقدة تحاول مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، إنعاشَ المرحلةِ الانتقاليةِ بخطة بديلة، تعتمدُ على ثلاثة 3 مساراتٍ ضمن المرحلة الانتقالية، وهي المسارُ الأمني والسياسي والاقتصادي، انطلاقا من اتفاق صخيرات الذي يعد حجر الزاوية لتلك المسارات، أهم المسارات وهو الأمني تحديدا مسألةِ توحيدِ المؤسسةِ العسكريةِ والأمنية والتي لم تحقق حتى الآن إضافة إلى إخراج ِالمرتزقة وحلِ الميليشيات، وهي مهمة شبهُ مستحيلة، وكان ذلك ضمن مخرجات مؤتمري برلين 1+2 و ملتقى الحوارِ السياسي وخطةِ عمل اللجنة العسكريةِ المشتركة 5 + 5.

الإخفاقُ في المسارِ الأمني سينعكسُ سلبا بالتأكيد على المسار السياسي "المتعثرِ أيضا"، فلا توافقَ بين الفرقاءِ الليبيين ولا دستورَ للبلادِ حتى الآن حتى فرص ِإجراءِ الانتخابات الرئاسيةِ والبرلمانية تلاشت.

يبقى مسار مهم وهو بمثابةِ المحرك الرئيسي للقوى السياسية الليبية المعتمدة على "قوة المال"، فالمسارُ الاقتصادي قائم على السياسةِ والأمن ضمن مجموعةِ العمل الاقتصادية الليبية، مهامُه تركزت على توحيدِ فرعي المصرفِ المركزي في طرابلس وبنغازي.

انقسامٌ كانت له تداعياته على سعر الصرفِ مقابلَ العملات الأجنبية وتسببَ بأزمةٍ في السيولة.

جانبٌ آخر وهو عمادُ الاقتصاد الليبي قطاعُ النفط الذي تأثرَ مباشرة بالخلافاتِ الأمنية والسياسية، وتصاعدت الأزمة لتشمل المصرف المركزي الذي حُرمَ من استخدام عائداتِ تصدير النفط.

انقسام اقتصادي وعدمُ العدالةِ في توزيع إيرادات النفط على المناطق المختلفة إشكالية أخرى أمام تسويةِ هذا المسار.

وشخصت الوثيقة السياسية للمرحلةِ الانتقالية أسبابَ الأزمةِ في ليبيا جيدا، لكنها لم تستطعْ إلزام أطرافها بالحل.