.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد فشل الانتخابات بليبيا.. الأمم المتحدة تحاول إنقاذ رؤيتها السياسية

  • الخط
انتخابات ليبيا 3 تعبيرية
تعبيرية
الانتخابات الليبية

بعد فشل الانتخابات بليبيا.. الأمم المتحدة تحاول إنقاذ رؤيتها السياسية

3 مسارات بات مصيرها معلقاً ومرتبطاً بخارطة الحل السياسي المتعثرة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت عملية الانتخاباتِ الليبية عقبات قانونية وخروقا، وتجاوزت تبعاتها صناديق الاقتراع التي مازالت مغلقة.

لكن مسارات ثلاثة أخرى بات مصيرُها معلقا ومرتبطا بخارطة الحل السياسي المتعثرة.

وفي مهمة معقدة تحاول مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، إنعاشَ المرحلةِ الانتقاليةِ بخطة بديلة، تعتمدُ على ثلاثة 3 مساراتٍ ضمن المرحلة الانتقالية، وهي المسارُ الأمني والسياسي والاقتصادي، انطلاقا من اتفاق صخيرات الذي يعد حجر الزاوية لتلك المسارات، أهم المسارات وهو الأمني تحديدا مسألةِ توحيدِ المؤسسةِ العسكريةِ والأمنية والتي لم تحقق حتى الآن إضافة إلى إخراج ِالمرتزقة وحلِ الميليشيات، وهي مهمة شبهُ مستحيلة، وكان ذلك ضمن مخرجات مؤتمري برلين 1+2 و ملتقى الحوارِ السياسي وخطةِ عمل اللجنة العسكريةِ المشتركة 5 + 5.

الإخفاقُ في المسارِ الأمني سينعكسُ سلبا بالتأكيد على المسار السياسي "المتعثرِ أيضا"، فلا توافقَ بين الفرقاءِ الليبيين ولا دستورَ للبلادِ حتى الآن حتى فرص ِإجراءِ الانتخابات الرئاسيةِ والبرلمانية تلاشت.

يبقى مسار مهم وهو بمثابةِ المحرك الرئيسي للقوى السياسية الليبية المعتمدة على "قوة المال"، فالمسارُ الاقتصادي قائم على السياسةِ والأمن ضمن مجموعةِ العمل الاقتصادية الليبية، مهامُه تركزت على توحيدِ فرعي المصرفِ المركزي في طرابلس وبنغازي.

انقسامٌ كانت له تداعياته على سعر الصرفِ مقابلَ العملات الأجنبية وتسببَ بأزمةٍ في السيولة.

بيان مشترك لمرشحي رئاسة ليبيا: المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه الانتخابات الليبية الانتخابات الليبية بيان مشترك لمرشحي رئاسة ليبيا: المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه

جانبٌ آخر وهو عمادُ الاقتصاد الليبي قطاعُ النفط الذي تأثرَ مباشرة بالخلافاتِ الأمنية والسياسية، وتصاعدت الأزمة لتشمل المصرف المركزي الذي حُرمَ من استخدام عائداتِ تصدير النفط.

انقسام اقتصادي وعدمُ العدالةِ في توزيع إيرادات النفط على المناطق المختلفة إشكالية أخرى أمام تسويةِ هذا المسار.

وشخصت الوثيقة السياسية للمرحلةِ الانتقالية أسبابَ الأزمةِ في ليبيا جيدا، لكنها لم تستطعْ إلزام أطرافها بالحل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تيك توك سيزيح تطبيقات شهيرة.. توقعات بصعوده للمرتبة الثالثة تيك توك سيزيح تطبيقات شهيرة.. توقعات بصعوده للمرتبة الثالثة
الصحة العالمية تحذر أوروبا: استعدوا لاجتياح كورونا أوميكرون خلال أيام الصحة العالمية تحذر أوروبا: استعدوا لاجتياح كورونا أوميكرون خلال أيام
الأكثر قراءة
مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع مفاجأة من العيار الثقيل تكشف أسباب انتشار كورونا أوميكرون السريع
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب الإرياني عن مصرع إيرلو: لا عاد مشياً ولا ذاق تمر مأرب
جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش جريمة بشعة بمصر.. شاب يهشم رأس والده بشاكوش
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات السودان.. حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات
قبل أن تذهب
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
أوكرانيا تشعر بالخيبة لتردد الناتو والاتحاد الأوروبي في قبول عضويتها
اكتشف المزيد