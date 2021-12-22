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من تقع عليه مسؤولية الإخفاق بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها؟

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انتخابات ليبيا تعبيرية
تعبيرية
الانتخابات الليبية

من تقع عليه مسؤولية الإخفاق بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها؟

المفوضية اختارت ألا تعلن رسمياً عن إرجاء أو إزاحة أو تأجيل موعد الانتخابات

دبي - العربية.نت

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تقول المفوضية العليا للانتخابات الليبية إنها جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات، لكنها تغلق أبواب اللجان الانتخابية وتنهي أعمالها.

واختارت المفوضية ألا تعلن رسميا عن إرجاء أو إزاحة أو تأجيل موعد الانتخابات لكن كل المؤشرات تدل على أنه لا انتخابات في ليبيا قريبا.

لا انتخابات طالما لم تعلن المفوضية عن القائمة النهائية للمرشحين، لكنها تلقي بالمسؤولية على البرلمان باعتباره المسؤول عن قرار التأجيل.

فمن أصدر أمر التنفيذ، بحسب المفوضية، هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، وبالتالي قرار التأجيل، إلا أن البرلمان من جانبه نفى ذلك، معتبرا أن الإعلان عن التأجيل من مسؤوليات المفوضية.

وإذا كان هناك جدل فعلي حول ما إذا كانت المفوضية هي المسؤولة عن إعلان موعد الانتخابات وتأجيلها فإن هناك مهام أخرى هي من صميم مسؤولياتها لكنها أخفقت فيها.

أولها خلق البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وكذلك دعم صياغة القوانين الانتخابية التي تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية، ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة.

لم يتم إنجاز أي من هذه المهام على نحو كامل رغم ذلك أعلنت المفوضية في كل مرحلة من مراحل الانتخابات جاهزيتها .

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ثم جاءت المرحلة التي لم تستطع فيها إخفاء الحقائق، لحظة إعلان القائمة النهائية للمرشحين الذي تأجل يوما وراء آخر، وصرحت المفوضية بأنها لن تعلن القائمة قبل أن تتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية وسوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، والحقيقة التي أرادت المفوضية توصيلها بشكل غير مباشر هي أنها لا تستطيع نشر القائمة النهائية لأنها تتوقع طعنا قانونيا يمكن أن يتسبب في تعثر العملية في ما يتعلق بأهلية المرشحين.

ومرت الأيام التي كان من المفترض أن تبدأ فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين وصولا إلى يوم "الصمت الانتخابي" لكن في الواقع كان الصمت من نصيب المفوضية.

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