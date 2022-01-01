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برلمان ليبيا يدعو لجلسة الاثنين لبحث فرص عقد الانتخابات

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برلمان ليبيا
برلمان ليبيا
الانتخابات الليبية

برلمان ليبيا يدعو لجلسة الاثنين لبحث فرص عقد الانتخابات

تعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق اليوم السبت، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري دعا الأعضاء إلى جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى إحاطة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

وناقش البرلمان خلال جلسته الماضية عدداً من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

وتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وكانت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب الليبي أوصت قبل أيام بضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.

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وجلسة اللجنة اعتبرت حاسمة وهدفت لمناقشة خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، بعد تعثّر إجرائها يوم 24 ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.

وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة، يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا، فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.

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