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ليبيا.. وليامز تبحث مقترحات لانتخابات"تسلسلية"

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مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز (أرشيفية - فرانس برس)
الانتخابات الليبية

ليبيا.. وليامز تبحث مقترحات لانتخابات"تسلسلية"

المستشارة الأممية: جددنا التأكيد على تحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت

دبي - العربية.نت

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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها ناقشت مع ممثلي القوى الوطنية مقترحاتهم حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية، مع البدء بالانتخابات النيابية.

وأضافت وليامز عبر حسابها على تويتر أنها التقت ممثلي القوى الوطنية أمس برفقة الأمين العام المساعد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وتابعت "بدورنا جددنا التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت".

وفي السياق، قال مجلس النواب الليبي إن لجنة تابعة له تختص بمتابعة العملية الانتخابية في البلاد التقت اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه.

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وأضاف المجلس في بيان أن اجتماع لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي استعرض طبيعة عملها ومهامها، "كما تم الحديث عن مسار المصالحة الوطنية، باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي".

وتابع البيان أن الاجتماع ناقش أيضا المسار العسكري والأمني "من منظور المجلس الرئاسي".

وكانت مدينة طبرق الليبية شهدت الاثنين جلسة مساءلة، استمع خلالها البرلمان إلى شهادة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول الأسباب التي حالت دون إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي (2021)، على الرغم من تعليق المجتمع الدولي آمالا كبرى على تلك الانتخابات.

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