لجنة برلمانية ليبية تبحث مع المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية

قال مجلس النواب الليبي إن لجنة تابعة له تختص بمتابعة العملية الانتخابية في البلاد التقت اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه.

وأضاف المجلس في بيان أن اجتماع لجنة خارطة الطريق مع المجلس الرئاسي استعرض طبيعة عملها ومهامها، "كما تم الحديث عن مسار المصالحة الوطنية، باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي".

مادة اعلانية

وتابع البيان أن الاجتماع ناقش أيضا المسار العسكري والأمني "من منظور المجلس الرئاسي".

وكانت مدينة طبرق الليبية شهدت الاثنين جلسة مساءلة، استمع خلالها البرلمان إلى شهادة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول الأسباب التي حالت دون إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي (2021)، على الرغم من تعليق المجتمع الدولي آمالا كبرى على تلك الانتخابات.

وتجمع عدد من المواطنين محتجين في محيط مقر المجلس، ومطالبين بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث بتحديد موعد واضح للانتخابات وعدم المماطلة.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فجر مفاجآت خلال تلك الجلسة كاشفا عن كم التهديدات التي تعرضت لها المفوضية، فضلا عن التزوير الذي ظهر فاقعا في عدد من ملفات المرشحين للرئاسة في البلاد.

وأوضح أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات كثيرة إذا ما نشرت القائمة النهائية للمترشحين إلى انتخابات الرئاسة التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الفائت (2021).