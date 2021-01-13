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المسماري: تركيا لن تخرج من ليبيا لا بمفاوضات ولا بوساطة

الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
الأزمة الليبية

المسماري: تركيا لن تخرج من ليبيا لا بمفاوضات ولا بوساطة

قال إن أنقرة ما زالت تحشد لتأمين قاعدة الوطية التي أصبحت بالكامل تحت سيطرتها

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دبي ـ العربية.نت

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كشف الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، أن تركيا ما زالت تحشد لتأمين قاعدة الوطية التي أصبحت بالكامل تحت سيطرة أنقرة.

وقال المسماري إن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس في 4 يناير، وغادرت في نفس اليوم بعد وصولها بساعات، مشيراً إلى وجود جسر جوي عسكري للجيش التركي باتجاه قاعدتي الوطية ومصراتة.

كما أضاف الناطق باسم الجيش أن أنقرة لن تخرج من ليبيا لا بمفاوضات ولا بوساطة.

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يشار إلى أن تركيا تواصل تدخلها في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس رغم اعتراضات شعبية ورسمية ودولية، تمثلت بمطالب أبرزها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وكافة القواعد الأجنبية من البلاد.

وفي إطار عمل اللجنة 5+5، أوضح المسماري أن المدعي العسكري بعث بياناً يعلن فيه أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم جارٍ العمل على تنفيذها، وإعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين، وإعادة فتح الخطوط الجوية غرباً وشرقاً وجنوباً، كما البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين.

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اختيار السلطة التنفيذية

سياسياً، عقدت اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، اجتماعاً لها في جنيف لاستكمال حل القضايا العالقة المتصلة بمعايير اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وبهدف بحث توصيات عملية ترفع إلى منتدى الحوار السياسي.

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وأكدت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أنه لن يتم التنازل عن استحقاق الانتخابات وموعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، لفتت ويليامز إلى أنه لم يتم حتى الآن تحقيق تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تقبل بأن يكون للبعثة دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة.

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